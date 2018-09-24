В администрации Читы проводится обыск

Это связано с делом против бывшего высокопоставленного сотрудника — речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСБ. Подробностей пока нет. В мэрии не комментируют ситуацию.