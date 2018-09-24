В администрации Читы проводится обыск
Это связано с делом против бывшего высокопоставленного сотрудника — речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСБ. Подробностей пока нет. В мэрии не комментируют ситуацию.
Комментарии2
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sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:37
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
wuwer 24 сентября 2018 | 12:43
Какое-такое мошеничество? ... всего лишь " халатность ...в больших щлёпанцах" )))