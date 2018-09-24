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12:30, 24 сентября 2018

Гражданин России задержан в Финляндии по делу об отмывании денег

Гражданин России задержан в Финляндии по делу об отмывании денег, — сообщили ТАСС в российском посольстве. По словам дипломатов, задержанные имеют возможность связаться с посольством в случае необходимости, им будет оказана консульская помощь.

Комментарии

3

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petrovich_spb 24 сентября 2018 | 12:35

А фамилия задержанного Тимченко? Или так, мелочь поймали?

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:37

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

seryj_wolk 24 сентября 2018 | 12:38

Из текста непонятно - один задержанный или несколько. Раз задержали за отмывание денег, то отвертеться будет трудно. Рфики, добро пожаловать в лапы финской юстиции. Одна радость им, что сидеть придется не в рфской тюрьме.

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