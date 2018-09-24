Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300

Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

Командные пункты сирийских ПВО будут оснащены автоматикой, которая позволит распознавать российские самолеты.

Посольство Израиля в России пока не комментирует решение о поставках С-300 Сирии.