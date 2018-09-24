Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300
Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.
Командные пункты сирийских ПВО будут оснащены автоматикой, которая позволит распознавать российские самолеты.
Посольство Израиля в России пока не комментирует решение о поставках С-300 Сирии.
Комментарии106
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zor 24 сентября 2018 | 12:49
Во всей этой истории,самым большим дураком оказался Натаньягу.
Дурачок решил делать дела с Гопником.На парад поперся,чтобы Гопнику на трибуне небыло одиноко.Договаривался с Гопником,на слова Гопника (!) положился.Дурак этот премьер Израиля.
johio 24 сентября 2018 | 12:59
zor: шойгу передаст. он у нас на все передаст
vargor 24 сентября 2018 | 13:02
zor: Конечно, дурак. Думал, что после того как побывал на параде, можно будет безнаказанно устраивать подлости и подставы. А вот фига.
zor 24 сентября 2018 | 13:31
vargor: Умный человек с Кидалой за стол не садится и Гопнику руку не подает.
come_on 24 сентября 2018 | 12:50
Только и осталось, что передавать бесплатно.
За деньги-то теперь никто покупать не будет.
krestianin_067rus Михаил Никитин 24 сентября 2018 | 12:50
дайте им сразу атомную бомбу! :((( чего мелочиться?
stakanoff 24 сентября 2018 | 12:54
krestianin_067rus: Не все сразу.
doxerom 24 сентября 2018 | 12:51
Этот пенек в пиночетовской фуражке хотел сказать не передаст, а продаст.. Ну скажите мне, что пацан ошибся.
vargor 24 сентября 2018 | 13:05
doxerom: Продаст или передаст - начхать. Главное, что С-300 теперь для израильтян, летающих подлецов, будет хорошим уроком.
piter_ug 24 сентября 2018 | 12:53
Ну теперь-то сирияки будут сбивать расейских самолетов в два раза больше!
tunis 24 сентября 2018 | 12:55
Чота вспомнилось, как пятьдесят томагавков аккуратно разровняли территорию почившей в бозе базы Хомс.
Я поддерживаю поставки с300-400-500 в Сирию.
Во-первых, будет на ком тренироваться - не одним же русским это делать, можно это сделнть и на них.
Во-вторых, падеж русских самолётов гарантирован.
В третьих, стоят они отличных денег, и России лишние расходы, причем теперь это навсегда, абсолютно необходимы.
zukus 24 сентября 2018 | 12:55
Это отличная возможность потестировать С-300 в боевой обстановке на F-15-16-...
sergirusso 24 сентября 2018 | 13:03
zukus: Не, тестировать будут на российской авиации..
alena01 24 сентября 2018 | 12:56
Конечно- конечно...
Если в лапах объезьяны более совершенная граната, это уже совсем не то...
ivar1964 24 сентября 2018 | 12:58
Серьезные намерения у России. "Величие" обязывает. За "величие" придется платить. Запахло кровью! Израиль заставит плакать российских матерей.
unprejudiced 24 сентября 2018 | 12:59
Шах и мат Израилю. Я бы еще Искандеры и Воеводы Сирии и Ирану поставил бы
polikarpich 24 сентября 2018 | 13:06
unprejudiced:
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
ihtiostega 24 сентября 2018 | 13:16
unprejudiced: Чего там,и сам переезжай,подсобишь
doxerom 24 сентября 2018 | 13:00
Я так думаю, что некоторым ребятам уже неймется размазать С-300, чтобы как то умерить спесь их владельцев.
sergo_25_26 24 сентября 2018 | 13:03
Передать то можно, а вот как убрать кривизну земли? Думай кужугет, думай.
dominator13 24 сентября 2018 | 13:12
расхерачит Израиль рашку как бог черепаху.
я пас, любой ваш враг мой друг,а вы идите воюйте и сдыхайте за путинских воров, дебилы!
бу га га га га!
nik1225 24 сентября 2018 | 13:15
Поражет тупость и упорство Кремля которое достойно лучшего применения в самой России! Неужели непонятно, что Ассада дни сочтены и его в покое цивилизованные страны не оставят, и я никак не понимаю зачем Россия добровольно ставит свою репутацию не понятно для чего на кон, Путин постоянно как в самой России так и в мире все время хочет кому то что то доказать, что он такой крутой, что у него свои принципы и он от них не собирается отказываться и друзей не сдает, грош цена его принципам и все в мире это наконец то поняли!
vip1707 24 сентября 2018 | 13:24
Ну и дела!