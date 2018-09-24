Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые он дал в качестве взятки Алексею Улюкаеву
Эти деньги стали одним из главных вещественных доказательств в деле против экс-министра экономического развития.
Решение о возвращении 2 миллионов долларов бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову на закрытом заседании принял Мосгорсуд. Таким образом он оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Алексея Улюкаева, которая настаивала на том, что эти деньги не могут быть возвращены Феоктистову, так как он не является их владельцем.
Адвокаты экс-министра подчеркивали, что, согласно материалам дела, средства, которые использовались для оперативного эксперимента с подкупом Улюкаева, принадлежат другому человеку, причем на суде так и не было установлено, кому именно. Защита также оспаривала в целом законность использования частных денег в оперативно-розыскных мероприятиях. Напомню, что Феоктистов обратился в суд с тем, чтобы вернуть 2 миллиона долларов после того, как Улюкаева осудили на восемь лет колонии строгого режима, а эти деньги перестали считаться вещественным доказательством.
Как следует из обвинительного заключения по делу экс-главы Минэкономразвития, Алексей Улюкаев получил взятку за положительное заключение ведомства на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам Улюкаев вину не признал и заявил, что дело против него является провокацией.
Комментарии13
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ura_123 24 сентября 2018 | 12:08
Нормально так зарабатывают хенералы фсб))))
glotze7 24 сентября 2018 | 12:11
ura_123: А кто зарабатывает? В тумбочке взял.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:18
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
ura_123 24 сентября 2018 | 12:29
sofy_maltceva: Патрик,хватит спамить!!!
polsan 24 сентября 2018 | 12:36
glotze7: кстати это тумбочка в том месте где хранятся вещдоки )))
fastttis 24 сентября 2018 | 12:37
два вернуть преступно нажитые и еще бы пять ему в качестве компенсации надо.. у них рожа не треснет.. патриоты-генералы жирующие на вражеской валюте.. позорники..
ogrig Олег Савин 24 сентября 2018 | 12:12
ura_123: на суде так и не было установлено, кому именно.
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Хороший "суд" - не было установлено, но вернуть генералу.
timbuktu 24 сентября 2018 | 12:10
не зря до фига молодёжи хочет быть фээсбэшниками.а вовсе не слесарями или водителями трамвая
len56 24 сентября 2018 | 12:13
Ворюга на ворюге...и все офуенные патриоты!
cris_robin 24 сентября 2018 | 12:21
Эхо приняло на веру решение Сечинского суда - самого справедливого суда в мире ? Если Сечин говорит что было вымогательство взятки , я на месте составителя новости не стал бы этому доверять .
macron21 24 сентября 2018 | 12:25
Вы не понимаете,это деньги из общака,а это святое и поэтому должны быть туда возвращены.
jetsam 24 сентября 2018 | 12:28
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12:03 Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые он дал в качестве взятки Алексею Улюкаеву
11:35 Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки Алексею
11:07 Генералу Феоктистову вернут $2 млн, переданные в качестве взятки экс-министру Улюкаеву
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да верните ему скорее, млять, каждых полчаса все возвращают и возвращают, надоел этот нищеброд....
xuato 24 сентября 2018 | 12:44
Главное извинится и выплатить еще и компенсацию за моральный ущерб. Чистая душа.