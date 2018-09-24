Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые он дал в качестве взятки Алексею Улюкаеву

Эти деньги стали одним из главных вещественных доказательств в деле против экс-министра экономического развития.

Решение о возвращении 2 миллионов долларов бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову на закрытом заседании принял Мосгорсуд. Таким образом он оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Алексея Улюкаева, которая настаивала на том, что эти деньги не могут быть возвращены Феоктистову, так как он не является их владельцем.

Адвокаты экс-министра подчеркивали, что, согласно материалам дела, средства, которые использовались для оперативного эксперимента с подкупом Улюкаева, принадлежат другому человеку, причем на суде так и не было установлено, кому именно. Защита также оспаривала в целом законность использования частных денег в оперативно-розыскных мероприятиях. Напомню, что Феоктистов обратился в суд с тем, чтобы вернуть 2 миллиона долларов после того, как Улюкаева осудили на восемь лет колонии строгого режима, а эти деньги перестали считаться вещественным доказательством.

Как следует из обвинительного заключения по делу экс-главы Минэкономразвития, Алексей Улюкаев получил взятку за положительное заключение ведомства на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам Улюкаев вину не признал и заявил, что дело против него является провокацией.