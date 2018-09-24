Алексею Навальному грозит новый арест

На политика составляют административный протокол о нарушении во время публичного мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу, — сообщил соратник политика Леонид Волков. Сегодня Навального задержали на выходе из спецприемника после 30 суток аресте. Новое дело рассмотрит Симоновский суд.

Задержания главы ФБК Алексея Навального связано с личной обидой на него влиятельных людей, — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей. Вероятно, это просто результат последних событий в стране, — считает эксперт.

Задержание главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сразу же после того, как он вышел из спецприемника, отбыв 30 суток ареста, — это попытка власти отомстить за ситуацию на региональных выборах. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«Это мелкая месть за ситуацию, которая сложилась на региональных выборах, к которым Навальный никакого отношения не имеет, но он очень сильный раздражитель для власти», — считает В.Соловей.

Он добавил, что в ближайшее время «нервозность» власти вырастет, что «отразится в ее действиях по отношению к тем людям, которых она считает опасными или потенциально опасными».

Сегодня на выходе из спецприемника был задержан оппозиционер А.Навальный. Как сообщается, он находится в ОВД «Даниловский». На него оформляют административный протокол за нарушения при проведении митинга. Политику грозит новый арест.

Валерий Соловей добавил, что власть будет чаще совершать подобные действия по отношению к тем, кого она считает потенциально опасными.