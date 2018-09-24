Алексею Навальному грозит новый арест
На политика составляют административный протокол о нарушении во время публичного мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу, — сообщил соратник политика Леонид Волков. Сегодня Навального задержали на выходе из спецприемника после 30 суток аресте. Новое дело рассмотрит Симоновский суд.
Задержания главы ФБК Алексея Навального связано с личной обидой на него влиятельных людей, — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей. Вероятно, это просто результат последних событий в стране, — считает эксперт.
Задержание главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сразу же после того, как он вышел из спецприемника, отбыв 30 суток ареста, — это попытка власти отомстить за ситуацию на региональных выборах. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.
«Это мелкая месть за ситуацию, которая сложилась на региональных выборах, к которым Навальный никакого отношения не имеет, но он очень сильный раздражитель для власти», — считает В.Соловей.
Он добавил, что в ближайшее время «нервозность» власти вырастет, что «отразится в ее действиях по отношению к тем людям, которых она считает опасными или потенциально опасными».
Сегодня на выходе из спецприемника был задержан оппозиционер А.Навальный. Как сообщается, он находится в ОВД «Даниловский». На него оформляют административный протокол за нарушения при проведении митинга. Политику грозит новый арест.
Валерий Соловей добавил, что власть будет чаще совершать подобные действия по отношению к тем, кого она считает потенциально опасными.
Комментарии14
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ura_123 24 сентября 2018 | 12:06
Причинение вреда здоровью... Разрыв шаблона у портяноидов)))
chapter_2 24 сентября 2018 | 12:59
ura_123: Бессрочный протест против самодержавия - это, в частности, работа за те же деньги, но с меньшим усердием и качеством.
timbuktu 24 сентября 2018 | 12:07
баш на баш :они нам - санкции.а мы им - навального в кутузку!
судя по всему, наша экономика перестала вставать с колен
johnixx 24 сентября 2018 | 12:09
У оккупационной власти не может быть оппозиции. Есть пособники и есть Сопротивление.
parasuk_ 24 сентября 2018 | 12:11
А нельзя собрать вместе все протоколы и посадить навального по совокупности лет на 5?
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 12:12
Ну зачем власть мучает пидараса Анального, взяла бы и бросила его топку кочегарки, на улице уже не май месяц - нужно батареи чем-то нагревать в квартирах людей.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:19
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
maikl5301 24 сентября 2018 | 12:22
Если Навальный любит копаться в грязном белье власти, искать всякое говно у типа коррупционеров, то почему Власть не имеет права делать то же самое по отношению к Навальном ? Я бы точно так же принципиально бы вел на месте властей. Это ответный ход и он правильный !
bartolomeo 24 сентября 2018 | 12:37
maikl5301: ebyliberactov: во власти дерьма и без тебя хватает))).
sergo_25_26 24 сентября 2018 | 12:27
Как им не нравится когда их денежки считают. А воровать безнаказанно ой как хочется.
alexakimfaa 24 сентября 2018 | 12:57
Это месть власти Алексею Навальному.. Притом - садистская,мелочная,сродни сталинскому НКВД/ОГПУ....
kochar 24 сентября 2018 | 13:00
Для низких натур ничего нет приятнее, как мстить за свое ничтожество, бросая грязью своих воззрений и мнений в святое и великое.
Виссарион Белинский
alexakimfaa 24 сентября 2018 | 13:01
Свободу политику Алексею Навальному!.. Позор властям...
kochar 24 сентября 2018 | 13:13
alexakimfaa: Это уже не позор,это уже трагедия целого поколения. Мрак.
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"Отравленный мир, зверье, голод — это лишь оболочка, фон, внешняя сторона мрака. Бороться с этим мы вроде бы уже научились. Настоящий мрак — он внутри, в головах. И избавиться от него гораздо труднее." Андрей Дьяков