Суд в Ленобласти отказался признавать пыточными условия, в которых находился фигурант т. н. «пензенского дела»

Суд в Ленобласти отказался признавать пыточными условия, в которых находился фигурант так называемого «пензенского дела». Его адвокаты утверждают, что так от их подзащитного следователи пытались выбить показания.

Дело рассматривали без заявителя — так как Юлия Бояршинова этапировали в Пензу. Именно там, как говорят в органах, проходят «следственные действия». Адвокат фигуранта настаивала на том, что условия содержания подзащитного были бесчеловечными. Это — перенаселенный барак (в нем находилось полторы сотни человек), то есть, для каждого из них отводились 2 квадратных метра. При этом, мужчину поместили вместе с теми, кого обвиняют в убийствах, разбое и грабеже. Так, не исключают адвокаты, — от него просто пытались выбить нужные показания, так как ранее он отказался разговаривать с сотрудниками ФСБ. Обвиняемый рассказывал, что первое время ему пришлось спать на полу, а потом — втроем на одной кровати, после чего молодой человек заразился чесоткой, — пишет портал «Медиазона».

Всё это судья Ломоносовского райсуда Ленобласти Александр Смирнов пыточными не посчитал. Это история так называемого «пензенского дела» или группировки «сеть», — нескольких человек обвиняют в попытке создать движение с целью организации терактов во время Чемпионата мира по футболу и президентских выборов. Их адвокаты и правозащитники не раз говорили о пытках. Служба Исполнений Наказаний обьяснила следы от ударов электрошокером у обвиняемых — применением силы из-за неповиновения при транспортировке.

Адвокаты обвиняемого по «пензенскому делу» теперь обратятся в Европейский суд по правам человека.