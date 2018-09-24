Суд в Ленобласти отказался признавать пыточными условия, в которых находился фигурант т. н. «пензенского дела»
Суд в Ленобласти отказался признавать пыточными условия, в которых находился фигурант так называемого «пензенского дела». Его адвокаты утверждают, что так от их подзащитного следователи пытались выбить показания.
Дело рассматривали без заявителя — так как Юлия Бояршинова этапировали в Пензу. Именно там, как говорят в органах, проходят «следственные действия». Адвокат фигуранта настаивала на том, что условия содержания подзащитного были бесчеловечными. Это — перенаселенный барак (в нем находилось полторы сотни человек), то есть, для каждого из них отводились 2 квадратных метра. При этом, мужчину поместили вместе с теми, кого обвиняют в убийствах, разбое и грабеже. Так, не исключают адвокаты, — от него просто пытались выбить нужные показания, так как ранее он отказался разговаривать с сотрудниками ФСБ. Обвиняемый рассказывал, что первое время ему пришлось спать на полу, а потом — втроем на одной кровати, после чего молодой человек заразился чесоткой, — пишет портал «Медиазона».
Всё это судья Ломоносовского райсуда Ленобласти Александр Смирнов пыточными не посчитал. Это история так называемого «пензенского дела» или группировки «сеть», — нескольких человек обвиняют в попытке создать движение с целью организации терактов во время Чемпионата мира по футболу и президентских выборов. Их адвокаты и правозащитники не раз говорили о пытках. Служба Исполнений Наказаний обьяснила следы от ударов электрошокером у обвиняемых — применением силы из-за неповиновения при транспортировке.
Адвокаты обвиняемого по «пензенскому делу» теперь обратятся в Европейский суд по правам человека.
Комментарии4
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polsan 24 сентября 2018 | 12:09
Интересно, если бы судья Ломоносовского райсуда Ленобласти Александр Смирнов на себе лично бы испытал все прелести, того, что он не считает пыточными условиями содержания, о которых изложено в заметке, какое бы он тогда принял бы решение?! )
galina6837 24 сентября 2018 | 12:26
polsan:
просто нищеброду Смирнову пообещали барак побольше.
Людей в чёрных халатах Вофа за народный счёт осыпал плюшками в виде квартир, привилегий и высоких зарплат...Ну а эти шкуры продажные в свою очередь...
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 12:29
Нет: путинский суд не признает преступления путинского режима ни при каких обстоятельствах.
Хутинскую банду- на пуй.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:19
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk