«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела «Нового величия»
«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела «Нового величия», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свержения власти и конституционного строя России. По мнению правозащитников, «дело Нового величия» – это символ жестокости и несправедливости борьбы с т.н. «экстремизмом» в современной России, а сами фигуранты стали жертвой полицейской провокации. «Мемориал» требует немедленного освобождения молодых людей и наказания виновных в их уголовном преследовании.
Комментарии8
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mbh_vor__n1 24 сентября 2018 | 12:05
Ну, если Мемориал признал - значит за дело сидят.
polsan 24 сентября 2018 | 12:13
mbh_vor__n1: не радуйся, скоро и ты сядешь за дело, тролль. ))
olgas73 24 сентября 2018 | 12:18
Наконец-то!
ematveev 24 сентября 2018 | 12:19
Еще одна провокация, очередной развод "внедренного агента": тот переписывался с несовершеннолетней девушкой от имени боевика ИГИЛ и сообщил ей, что ее "жених" (тоже боец ИГИЛ, с которым она познакомилась по интернету) - погиб. И тем самым спровоцировал ее на теракт. Ну то есть на ЗАЯВЛЕНИЕ о том, что тогда она сейчас устроит теракт.
Блин, из доказательств - только СЛОВА девушки из электронного письма, которое она прислала агенту!
А, и еще у сестры нож и рюкзак нашли: каким-то образом это "притянули" в качестве доказательства...
Все, теперь девушка сидит, агент получил очередную звездочку на погоны.
Беспредел?
timwlad89 24 сентября 2018 | 12:19
«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела «Нового величия», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свержения власти и конституционного строя России. По мнению правозащитников, «дело Нового величия» – это символ жестокости и несправедливости борьбы с т.н. «экстремизмом» в современной России, а сами фигуранты стали жертвой полицейской провокации. «Мемориал» требует немедленного освобождения молодых людей и наказания виновных в их уголовном преследовании.
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А кто такой этот "Мемориал"?!
Такая же международная еврейская немецкая террористическая организация созданная в России при власти немцев и евреев в 1990тых на подобие RAF.И плодит филиалы террористов и при разоблачении вопят о том,что это якобы подстава.
Отработанные приёмчикиr как это было и в RAF.
Вся Европа помнит этот левый террор.
Легализовали из через партию зелёных в 1989 году только для того чтобы начать террор революций названные оранжевые или цветными по странам восточной Европы.
Так что господа в "Мемориале",не нарвитесь на пожизненное заключения за организацию террора в стране.
Так ,что и Мемориал надобно привлекать за экстремизм и угрозу уничтожения государственного строя в России.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:19
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
grazschdanin 24 сентября 2018 | 12:21
Все жду, когда мемориал заложит камень для памятника безвременно ушедшим в правление младодемократов в 90-е?
unprejudiced 24 сентября 2018 | 12:21
мемориал и чикатило готов признать политзаключенным. такая уж конторка. Хотя если почитать, у самих то столько преступников находится в руководящих должностях.