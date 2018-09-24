Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки Алексею Улюкаеву
Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Такое решение принял Мосгорсуд, который рассмотрел жалобу адвокатов Улюкаева. Напомним, бывший министр осужден на 8 лет колонии.
Комментарии16
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danko1 24 сентября 2018 | 11:39
И даже вопроса у суда не возникло: откуда у этого генерала в загашнике завалялось 2 млн. долларов.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 11:46
а ПОЧЕМУ БЫ не вернуть, рассуждали судьи, ведь это ЧЕСТНО заработанное НЕПОСИЛЬНЫМ трудом бабло .... так и Решили!
romashka__ 24 сентября 2018 | 11:55
Посадить Сечина с Феоктистовым.
а УЛЮКАЕВА - ОСВОБОДИТЬ.
lenin3 24 сентября 2018 | 11:47
danko1: на этот вопрос давно ответил музыкант Юра в песне"В гостях у генерала ФСБ":
"Я после третьей осмелел,спросил:На чьи труды дворец?
А он ответил:Не твоё собачье дело!"
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 11:41
"В Никулинском суде Москвы решилась судьба «бесхозных» 9 миллиардов, 27 объектов недвижимости, дорогих машин, изъятых в рамках дела борца с коррупцией экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко....."
"Замоскворецкий суд Москвы признал законным возврат экс-сотруднику ФСБ и службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн"
Связи конечно никакой, это совершенно разные истории, зря про это упоминать...
"эта нога того у кого надо нога" (Берегись автомобиля)
dekadik 24 сентября 2018 | 11:44
Ну слава богу, вернули, а то он бедненький так переживал, что этот вещдок где-нибудь может затеряться, ну теперь можем все за него порадоваться...
stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:52
dekadik: не факт, что денюшка не закатилась до попу какому-нить чинуше во время оформления
perestarok 24 сентября 2018 | 11:44
"Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки Алексею Улюкаеву"
Не хило живут у нас генералы ФСБ.
scorpio_ 24 сентября 2018 | 11:49
perestarok: Надо же, даже дедушка поперхнулся LOL Дедуня, сколько же тебя ждет чудных открытий... если доживешь.
aneuman 24 сентября 2018 | 11:45
И главное, все патриоты. Вопрос. Какой страны?
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 11:47
aneuman: они патриоты БАБЛА ... своего Бабла ... а где оно - не так важно ...
rash 24 сентября 2018 | 11:47
Наш суд самый гуманный - наворованное вору вернуть святое дело.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 11:50
rash: если они не вернут, рассуждают судьи, то кто же dhy`n им если что ... так что - всё закономерно ...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 11:50
johnbmw: dhy`n==вернёт
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 11:49
... и добавить ещё два лимона на генеральский костюм, но чтобы не такой, как у Золотова.
Это же чекистская хунта, а не латиноамериканская, ёлы же палы!
piterrr 24 сентября 2018 | 11:56
А может их лучше вернуть тем нищим старикам и детям, у которых эта гэбистская шваль и украла эти 2 млн долларов ?