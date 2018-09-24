"Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки Алексею Улюкаеву"

Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Такое решение принял Мосгорсуд, который рассмотрел жалобу адвокатов Улюкаева. Напомним, бывший министр осужден на 8 лет колонии.