Суд в Орле удовлетворил иск ИК-3 Курской области и постановил взыскать с заключенного расходы на содержание в колонии
Суд в Орле удовлетворил иск ИК-3 Курской области и постановил взыскать с заключенного расходы на содержание в исправительной колонии. Как говорится в решении суда, житель Орловской области был осужден на 10 лет, при этом он категорически отказывался выходить на работу в колонии. В связи с этим колония попросила взыскать с осужденного стоимость затрат на его содержание в размере 119 тысяч рублей. Суд согласился с этим требованием, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии5
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azatjan1 24 сентября 2018 | 11:43
Получается, человек целых 10 лет в колонии должен был работать на "дядю", и за это он бы заработал 119 тыс.руб. На гражданке пристава спишут с зарплаты за полгода. У нас ведь средняя зарплата по стране 35 т.р..
yralez 24 сентября 2018 | 11:52
Когда он умрет, не забудьте прислать родным счет на похороны.
Фашисты всегда так делают.
krestianin_067rus Михаил Никитин 24 сентября 2018 | 11:53
Побывал мужичок в санатории! СПА-салон посещал... :))) да, Суд у нас мракобесный!
democ 24 сентября 2018 | 11:55
Парадокс в том, что при всём желании для заключённых нет столько работы, чтобы все они могли бы трудиться. Только в концлагере ГУЛАГ всех обеспечивали работой, потому что надо было валить лес, добывать уголь, рыть каналы и т.д.
Здесь скорее всего у него был конфликт с администрацией зоны, ну а она решила отморозиться на нём через суд.
democ 24 сентября 2018 | 11:57
Прецедент создан, теперь и другие суды могут принимать подобные решения не вдаваясь в суть дела...