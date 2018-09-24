Суд в Орле удовлетворил иск ИК-3 Курской области и постановил взыскать с заключенного расходы на содержание в колонии

Суд в Орле удовлетворил иск ИК-3 Курской области и постановил взыскать с заключенного расходы на содержание в исправительной колонии. Как говорится в решении суда, житель Орловской области был осужден на 10 лет, при этом он категорически отказывался выходить на работу в колонии. В связи с этим колония попросила взыскать с осужденного стоимость затрат на его содержание в размере 119 тысяч рублей. Суд согласился с этим требованием, — сообщает «Интерфакс».