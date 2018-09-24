Служба безопасности Украины вызвала на допрос 27-го сентября лидера ЛДПР Владимира Жириновского
Служба безопасности Украины вызвала на допрос 27-го сентября лидера ЛДПР Владимира Жириновского, — сообщает ТАСС. Жириновскому готовятся предъявить обвинения и допросить в качестве подозреваемого. На прошлой неделе районный суд Киева разрешил начать досудебное расследование в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы за поддержку провозглашенных республик Донбасса.
Комментарии9
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stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:40
Опять телевизионщикам неудобства - все камеры заплюет в истерике шут вофкин
mbh_vor__n1 24 сентября 2018 | 11:47
Отсос ))
stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:54
mbh_vor__n1: похож
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 11:46
А СБУ как переводится,"Совет Безумных Украинцев" ?..
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 11:53
abuvgrobu: Сброд Бывших в Употреблении. )
unprejudiced 24 сентября 2018 | 11:47
Упал под стол от смеха с этой новости ))) ну укры, это да, это пробитие самого наиднищенского дня просто
viktorova 24 сентября 2018 | 11:48
Засцыт вован ехать. Он только с охраной герой. А на самом деле - пердун старый уже.
old_skull 24 сентября 2018 | 11:53
Вот днище.
oleg_kievlyanin 24 сентября 2018 | 11:56
Все по процедуре.