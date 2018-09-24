Служба безопасности Украины вызвала на допрос 27-го сентября лидера ЛДПР Владимира Жириновского, — сообщает ТАСС. Жириновскому готовятся предъявить обвинения и допросить в качестве подозреваемого. На прошлой неделе районный суд Киева разрешил начать досудебное расследование в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы за поддержку провозглашенных республик Донбасса.