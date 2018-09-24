Новые выборы губернатора Приморья обойдутся почти в 300 миллионов рублей
Это затраты, которые связаны с избирательным процессом и не учитывают иные расходы, например, видеонаблюдение, — сказала «Интерфаксу» секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева. Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен в законодательном собрании вместе с вопросом о назначении даты новых выборов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 24 сентября 2018 | 11:37
Вместо того, чтобы признать очевидную победу и наказать фальсификаторов, выбрасывают деньги на ветер.
Могли бы просто голоса пересчитать, тем более, что голосование было не "за" кандидата, а против власти.
timwlad89 24 сентября 2018 | 11:45
danko1: Вместо того, чтобы признать очевидную победу и наказать фальсификаторов, выбрасывают деньги на ветер.
Могли бы просто голоса пересчитать, тем более, что голосование было не "за" кандидата, а против власти.
--------------
Ну это типа либерал всегда прав.
Ну теперь такая демократия где теперь либерал не всегда прав и за вмешатеоьство либералов выборы у либералов обрежут кормушку чтобы провести новые выборы с другими кандидатами не имеющие кабальные заключения и зависимость от либерального влияния.
dadmorose 24 сентября 2018 | 11:48
По долинам, и по взгорьям шла Памфилова вперед, чтобы с боем взять Приморье — Жириновского оплот.