Новые выборы губернатора Приморья обойдутся почти в 300 миллионов рублей

Это затраты, которые связаны с избирательным процессом и не учитывают иные расходы, например, видеонаблюдение, — сказала «Интерфаксу» секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева. Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен в законодательном собрании вместе с вопросом о назначении даты новых выборов.