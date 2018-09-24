КПРФ и ЛДПР договорились о формировании коалиционного правительства в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае
КПРФ и ЛДПР договорились о формировании коалиционного правительства в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае, — рассказал «Интерфаксу» лидер коммунистов Геннадий Зюганов. По его словам, во время избирательной компании в этих регионах коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга. Напомню, в Хабаровском крае победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, а в Хакасии второй тур пройдет 7 октября. За пост губернатора будут бороться кандидаты от КПРФ и Справедливой России. Действующий глава республики Виктор Зимин заявил, что отказывается бороться за переизбрание. В первом туре он проиграл кандидату от коммунистов.
Комментарии11
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danko1 24 сентября 2018 | 11:34
Лидеры филилов ЕР договорились между собой, что будут по-прежнему выполнять указания Кремля и поддерживать политику Путина.
plank1957 24 сентября 2018 | 11:35
danko1:
Не думаю, что все так линейно.
romashka__ 24 сентября 2018 | 11:42
ПОЗОР.
plank1957 24 сентября 2018 | 11:47
romashka__:
И что позорного? Политика не исключает коалиции, более того, политик, не умеющий создавать коалиции мало что стоит.
danko1 24 сентября 2018 | 11:49
plank1957: То, что ЛДПР и КПРФ филиалы ЕР и всегда в ГД голосуют по указанию Кремля, сомнений не вызывает.
Даже их демарш с повышением пенсионного возраста, когда у ЕР конституционное большинство, просто работа на избирателей.
Оппозицией власти их никак нельзя называть.
rihard 24 сентября 2018 | 11:36
А уж как Жириновский коммунистов всегда поливает...
polsan 24 сентября 2018 | 11:38
КПРФ и ЛДПР договорились о формировании коалиционного правительства в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае.
Если бы они смогли сформировать коалиционное большинство в ГД и не получали бы финансирование из бюджета, можно было бы поверить в прогресс произошедший на выборах. )
parasuk_ 24 сентября 2018 | 11:39
Хорошие люди всегда договорятся, а либероидные свиньи из яблока, парнаса и партии собчак-гудкова - никогда :)
vlabumur 24 сентября 2018 | 11:42
Скажу прямо это не оппозиция а "ГОВНО" но ядро еще хуже.
prishvin 24 сентября 2018 | 11:52
Брательникам, дозволили старые батькины тапочки померять
buzukin1905 24 сентября 2018 | 11:53
Давно бы так! И нахер продавцов родины вразнос удальцов тютюкиных! Смогут они выдвинуть объединенного кандидата в Приморье - значит, победят! Глядишь, и народу побольше придет на выборы. И жулить будет невозможно. И либерастам ничего не светит - наблюдай -не наблюдай :) Ишь, пронаблюдавшиеся - раскатали губешку :)