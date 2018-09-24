КПРФ и ЛДПР договорились о формировании коалиционного правительства в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае, — рассказал «Интерфаксу» лидер коммунистов Геннадий Зюганов. По его словам, во время избирательной компании в этих регионах коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга. Напомню, в Хабаровском крае победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, а в Хакасии второй тур пройдет 7 октября. За пост губернатора будут бороться кандидаты от КПРФ и Справедливой России. Действующий глава республики Виктор Зимин заявил, что отказывается бороться за переизбрание. В первом туре он проиграл кандидату от коммунистов.