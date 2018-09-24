Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова признала поражение на выборах, при этом она отказывается от подробных комментариев. Во втором туре победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал 57% голосов. У Орловой, которая представляет Единую Россию – 37%.