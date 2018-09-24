Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова признала поражение на выборах
Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова признала поражение на выборах, при этом она отказывается от подробных комментариев. Во втором туре победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал 57% голосов. У Орловой, которая представляет Единую Россию – 37%.
Комментарии2
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romashka__ 24 сентября 2018 | 11:40
ЛДПР, ЕдРо, КПРФ, СР - под суд. Всё это фейковые партии - ПОЗОР России.
vlabumur 24 сентября 2018 | 11:44
УМЕР МАКСИМ, ДА И ХРЕН С НИМ!