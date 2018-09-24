Мосгорсуд признал законным решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти», генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс».