Генералу Феоктистову вернут $2 млн, переданные в качестве взятки экс-министру Улюкаеву
Мосгорсуд признал законным решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти», генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс».
Комментарии21
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nikhl 24 сентября 2018 | 11:11
А откуда у генерала 2 млн долларов в наличке? Личные, дал для дела без пролбем?
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 11:12
+1!!!! ... а откуда у "простого" ген.феоктистова 2 лимона зеленью? суд это не заинтересовало????
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 11:52
johnbmw: если мы не вернём, рассуждают судьи, то кто же вернёт нам если что ... так что - придётся вернуть ...
polsan 24 сентября 2018 | 11:19
nikhl: Имя "знакомого инвестора" генерал раскрыл лишь один раз, в ходе второго допроса у следователя. На допросе 5 июня 2017 года Феоктистов сообщил следователю, что деньги в конце октября 2016 года ему передал "ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович".
То, что на одном из допросов Феоктистов назвал этого человека владельцем 2 млн долларов, подтвердили два собеседника, знакомых с материалами дела и попросивших об анонимности из соображений безопасности. О том, что Феоктистов назвал именно это имя, ранее писало и издание РБК.
Феоктистов называл разные данные о Михайлове: в разное время он называл "сотрудником нашей компании" ("Роснефти" - Би-би-си), обладающего соответствующими задекларированными доходами", "знакомым, частным инвестором", и, наконец, в ходе допроса 5 июня Михайлов фигурировал как "сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью "Роснефти".
lenin3 24 сентября 2018 | 11:22
nikhl: на этот вопрос давно ответил музыкант Юра в песне"В гостях у генерала ФСБ":
"Я после третьей осмелел,спросил:На чьи труды дворец?
А он ответил:Не твоё собачье дело!"
parasuk_ 24 сентября 2018 | 11:34
nikhl: еще спросите откуда у безработного навального деньги на приличную машину, телохранителей и постоянные поездки за границу. И вам ответят; а не вашего это холопьего ума дело ;)
oldcitizen 24 сентября 2018 | 11:57
parasuk_: Так его об этом каждые два месяца спрашивают в судах и сажают по надуманным предлогам. Поменяться с ним не желаете?
danko1 24 сентября 2018 | 11:11
А откуда у генерала ФСБ завалялись 2 млн. долларов наличными для срочной провокации взятки?
Пора против этого генерала уголовное дело заводить и расследовать где и что он награбил.
rom8883 24 сентября 2018 | 11:13
Вернут с процентами?
mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 11:13
Вроде собирались изъятые у коррупционеров деньги передавать пенсионерам?
Хотя, конечно, чекистскому генералу бабло нужнее.
timber_head 24 сентября 2018 | 11:17
"признал законным решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти», генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн"
А как же. Он их скопил "торгуя калубнику, выращенную своими собственными руками".
perectukin 24 сентября 2018 | 11:21
А генерал Феоктистов признался кто и за что ему передал эту взятку в 2 млн баксов ?
nds_01 24 сентября 2018 | 11:24
Действительно. Ведь Улюкаев об этой взятке не просил. Генерал Феоктистов случайно положил свои деньги не в ту сумку... А сумка с новогодней елкой для Улюкаева осталась дома. Так и получилось, что Улюкаев сел. А генерал теперь просит милостыню на Арбате.
vlabumur 24 сентября 2018 | 11:24
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (С)
keg 24 сентября 2018 | 11:24
круговорот бабла в России....
wasielna 24 сентября 2018 | 11:33
А чьи деньги-то?
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 11:36
И извиниться ещё нужно обязательно.
За "оскорбление чувств".
kaplan911 24 сентября 2018 | 11:37
Зажрались генералы.
Да и не только они. А россиянам.....Денег нет, вы там держитесь.
Мафиозный клан прибрал страну к рукам. Вместе с россиянами.
kaplan911 24 сентября 2018 | 11:40
С горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками......гребут бабло.
Путинизм.
allasc 24 сентября 2018 | 11:41
честно заработал!!! честно подставил!!!! верно служит!!!!
jamba 24 сентября 2018 | 11:49
Странная история! НЕ юрист, но вопросов много?
- Фактически, деньги Улюкаевым были украдены (получены) не у госкомпании "Роснефть", а у некоего частного лица М.! И кто в этой цепочке жертва?
- Налицо умысел некого "частного лица", которое, прикрываясь вывеской "Роснефти", вступив в сговор с гр-м Феоктистовым, спровоцировал министра на получение взятки! В чем был умысел ?
- Из всех составляющих видно, что Улюкаев не покушался на "казну", а взял деньги частного лица. Собственно, как по мне, так расследовать нужно эту цепочку! В частности, выяснить, какую выгоду из этого пытался извлечь Сечин? Почему, он предоставил казенный офис неким людям для аферы, которая не имела формальной связи с "Роснефтью"? Ну, итд,итп;)))