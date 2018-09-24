На чемпионате мира по волейболу определились шесть лучших команд

Последними в шестерке прописались хозяева чемпионата – итальянцы, которые в воскресенье поздно вечером победили сборную Голландии со счетом 3-1. Несколько раньше из этой же группы вышла и наша команда, которая одержала на втором этапе три победы, в том числе и над вышеупомянутыми сборными. Россияне стали лучшими среди тех, кто занял вторые места в своих группах. Кроме России и Италии в решающих матчах сыграют Бразилия, США, Польша и Сербия. Из грандов мирового волейбола отсутствуют только французы, которые месяц назад играли в финале Лиги Наций. Сегодня состоится жеребьевка, которая разделит команды на две группы. Лучшие затем попадут в полуфинал и разыграют медали. В отличие от двух предыдущих этапов очки не учитываются.

Сегодня и завтра команды отдыхают. Чемпионат мира по волейболу возобновится в среду.