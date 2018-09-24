Посол Венесуэлы в России: Вопрос о создании российской военной базы в Венесуэле пока не рассматривается

Вопрос о создании российской военной базы в Венесуэле пока не рассматривается, — заявил РИА посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса. Ранее глава организации американских государств Луис Альмагро заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле нельзя исключить никакого варианта действий, в том числе – военного вторжения. После этого заявления власти Венесуэлы пообещали обратиться в ООН.