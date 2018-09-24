Посол Венесуэлы в России: Вопрос о создании российской военной базы в Венесуэле пока не рассматривается
Вопрос о создании российской военной базы в Венесуэле пока не рассматривается, — заявил РИА посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса. Ранее глава организации американских государств Луис Альмагро заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле нельзя исключить никакого варианта действий, в том числе – военного вторжения. После этого заявления власти Венесуэлы пообещали обратиться в ООН.
Комментарии5
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rom8883 24 сентября 2018 | 11:07
Мадуре позарез нужна российская военная база. Как Асаду.
hastings 24 сентября 2018 | 11:18
rom8883: поможем нашему другу! Отсель грозить мы будем Штатам
opiatnovyi63 24 сентября 2018 | 11:08
Что там , в Венесуэле, с туалетной бумагой?
stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:35
opiatnovyi63: да и с ватой там не очень
vlabumur 24 сентября 2018 | 11:36
пока не рассматривается
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Все еще впереди.