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11:03, 24 сентября 2018

Задержанный в Осло россиянин отрицает незаконный сбор информации

По данным норвежской прессы, мужчина уже сотрудничает с полицией.

В Норвегию наш соотечественник прибыл на конференцию по обмену информацией, опытом и идеями между парламентами Европы. 51-летний мужчина, чье имя до сих пор не разглашается, участвовал ранее в подобных мероприятиях в других странах. По данным телекомпании NRK, россиянин -специалист в области математики и информатики. Когда он находился в здании норвежского парламента, где проходил семинар, его задержали из-за подозрительного поведения – он якобы был в помещениях, доступ к которым запрещен.

Мужчина арестован на две недели. Его адвокат опровергает выдвинутые обвинения. У ее подзащитного изъята электронная техника. В правоохранительных органах агентству РИА Новости подтвердили факт ареста, но подробности раскрывать не стали.

Россиянину уже оказывается консульская поддержка. В нашем посольстве считают, что арест носит надуманный характер.

Комментарии

9

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mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 11:06


Его паспорт проверили?
Может, он на одну цифру отличается от паспортов "Петрова-Боширова"?

timwlad89 24 сентября 2018 | 11:32

mikhail_spb_: Его паспорт проверили?
Может, он на одну цифру отличается от паспортов "Петрова-Боширова"?
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Ну вообще то это действительная надуманная история о российском шпионстве в Норвегии.
В Норвегии своих брейвиков хватает чтобы евреев социалистов в политики в чувство приводить.
Так что это еврейский высер с задержанием российского общественникаи в угоду зарубежному заказу за который заплатили.
А вот в Германии евреев социалистов пока ищё ну прям гвоздями прибивают к должностям в правительстве.Если не начальник контрразведки,то консультантом при МВД Германии.
Тесновато становится на немецком Олимпе от обилия присобаченных должностях для дебильных дегенератов евреев и немцев .Ну прям как на Украине.
Так что теряет контроль правительство Германии над федеральными землями,коли евреи и немцы мажоры из регионов ломанулись спасаться в на правительственном Олимпе.Ну прям украинизация сплошная в странах Евросоюза и в США.
Так что запад при таком развале всей евросоюзовской и американской протестантской еврейской системе где федеральные земли уже не контролируются правящей коалицией ,старается всеми силами опять и снова устроить перестройку в России чтобы поживится на грабежах России.
Или Гитлера очередного к власти привести.
Слава Моисею.

tvitov66 24 сентября 2018 | 11:47

mikhail_spb_: это все происки ... не информацию он там собирал, а валежник - наш нацЛидер разрешил с 1 августа собирать бесплатно

sagen 24 сентября 2018 | 11:07

Странное поведение задержанного. Всегда признавались, а тут пошел в отказ.

polsan 24 сентября 2018 | 11:10

sagen: в Новрегии его долго держать не будут, если ничего на него нет, отпустят скоро

pravdatut 24 сентября 2018 | 11:31

Уточнение:
«В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 кв. м в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребёнок — оба граждане Узбекистана», — сказали в экстренных службах.

Пожар произошёл в ночь на 24 сентября. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

vlabumur 24 сентября 2018 | 11:33

Как говорил жулик Шмыгло в фильме "Дело Румянцева"
"-Вы же знаете мой метод я никогда ни в чем не признаюсь".

dekadik 24 сентября 2018 | 11:36

Какая информация ...он там ягоды собирал.

chubazzl 24 сентября 2018 | 11:51

Хорошо что хоть отрицает, у нас профессионалы от военной разведки обратный адрес ГРУ на конвертах пишут ))))

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