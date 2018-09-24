Задержанный в Осло россиянин отрицает незаконный сбор информации

По данным норвежской прессы, мужчина уже сотрудничает с полицией.

В Норвегию наш соотечественник прибыл на конференцию по обмену информацией, опытом и идеями между парламентами Европы. 51-летний мужчина, чье имя до сих пор не разглашается, участвовал ранее в подобных мероприятиях в других странах. По данным телекомпании NRK, россиянин -специалист в области математики и информатики. Когда он находился в здании норвежского парламента, где проходил семинар, его задержали из-за подозрительного поведения – он якобы был в помещениях, доступ к которым запрещен.

Мужчина арестован на две недели. Его адвокат опровергает выдвинутые обвинения. У ее подзащитного изъята электронная техника. В правоохранительных органах агентству РИА Новости подтвердили факт ареста, но подробности раскрывать не стали.

Россиянину уже оказывается консульская поддержка. В нашем посольстве считают, что арест носит надуманный характер.