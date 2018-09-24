Сегодня вступили в силу новые торговые ограничения между США и Китаем

Американцы вводят 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Китай 5-10% пошлины на импорт американских товаров на сумму 60 миллиардов. Пошлины затронут более 5 тысяч товаров, в том числе сжиженный природный газ и стальной прокат.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения новых пошлин. По его мнению, договоренности, которые действуют между США и Китаем сейчас, несправедливы.

В связи с введением американских пошлин, Китай отменил торговые переговоры с США, — сообщает Уолл стрит джорнал.