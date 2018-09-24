Алексею Навальному грозит новый арест

Политика задержали сегодня утром на выходе из спецприемника. Новое административное дело рассмотрит Симоновский суд.

В Симоновском суде уже собралась группа журналистов, которые ждут начала заседания по делу Навального. Время начала рассмотрения пока неизвестно — его не знают даже сотрудники суда. Сам политик сейчас находится в Даниловском ОВД, где на него составляют протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу. Навальному грозит штраф или арест на срок до 20 суток, но в чем конкретно его обвиняют, также неясно.

Последние 30 дней политик провёл в спецприемнике, отбывая наказание за акцию 28 января в поддержку «забастовки избирателей». На выходе оттуда Навального снова задержали. Его соратники объясняют происходящее страхом и слабостью властей.

Последняя акция, организованная Навальным и его сторонниками, прошла в ряде российских городов 9 сентября. Активисты потребовали отменить пенсионную реформу.