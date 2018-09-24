Алексею Навальному грозит новый арест
Политика задержали сегодня утром на выходе из спецприемника. Новое административное дело рассмотрит Симоновский суд.
В Симоновском суде уже собралась группа журналистов, которые ждут начала заседания по делу Навального. Время начала рассмотрения пока неизвестно — его не знают даже сотрудники суда. Сам политик сейчас находится в Даниловском ОВД, где на него составляют протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу. Навальному грозит штраф или арест на срок до 20 суток, но в чем конкретно его обвиняют, также неясно.
Последние 30 дней политик провёл в спецприемнике, отбывая наказание за акцию 28 января в поддержку «забастовки избирателей». На выходе оттуда Навального снова задержали. Его соратники объясняют происходящее страхом и слабостью властей.
Последняя акция, организованная Навальным и его сторонниками, прошла в ряде российских городов 9 сентября. Активисты потребовали отменить пенсионную реформу.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
motooppic 24 сентября 2018 | 11:03
нам на этого хмыря демократически наср*ть и оппозиционно растереть!
danko_durka 24 сентября 2018 | 11:07
motooppic: где больная на голову опущенная старуха данко1 из маями?
romashka__ 24 сентября 2018 | 11:26
Арестовать,, судить и сажать надо Золотова, подельника Путина
СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ!!!
danko1 24 сентября 2018 | 11:03
Очекредной арест Навального - это очередной позор труса Путина и очередной доказательство полного беззакония путинского режима.
danko_durka 24 сентября 2018 | 11:14
danko1: диванная борцуха. Из маями.
mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 11:04
Это не просто золотовская подлая месть Алексею Навальному.
Ведь в своих расследованиях он доказал причастность к золотовскому воровству младшего члена тандема.
danko_durka 24 сентября 2018 | 11:09
mikhail_spb_: ведь, вероятно, возможно, вероятно, вроде, мильтоны, кадырка, пролонгация, профиндосить. Тролль член юморной. Внук данко1.
tvitov66 24 сентября 2018 | 11:15
mikhail_spb_: ну ведь кто-то должен быть виноват в проигранных выборах? Тут евреями конечно тоже можно отмазаться, но Биби (Биньямин) будет против
timudjin 24 сентября 2018 | 11:07
Алёшу спалили Сотник и Боровой. Видимо даже швырок Золотова под танки, не выправил ситуацию. Гапона- сексота повезли на ещё одну спецоперацию-прикрытие...
natalia2108 24 сентября 2018 | 11:09
Обыкновенный садизм.
danko_durka 24 сентября 2018 | 11:11
natalia2108: квочка ребёнка с аватарки убери.
rom8883 24 сентября 2018 | 11:10
путин велел держать в тюрьме того, чью фамилию боится называть.
noxepy_88 24 сентября 2018 | 11:15
А новый условный срок ему не грозит? Новое звание, и лычка на погон, вот что ему грозит))))))
payalnick 24 сентября 2018 | 11:15
Да. Что то не ладится у ментов.
Сейчас мафия освоила технологию внедрения FRID cheep в ушную раковину подопечным из "зоны риска". Микрофон+акселеромер+G сенсор. Используется глубокий сон, анестезия при операциях, алкоголь.
Похоже и Навального ждёт " праздник всегда с тобой". Если не уже.
krestianin_067rus Михаил Никитин 24 сентября 2018 | 11:16
Не дадут «сползти с сатисфакции» :)) как они его боятся! Ужос...
ramses333 24 сентября 2018 | 11:32
krestianin_067rus: Сейчас опять появится Золотов во всем своем неотразимом великолепии и торжественно объявит, что Навальный испугался и "съехал с сатисфакции".
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 11:19
Золотову нужно время потренироваться..
waytothesun 24 сентября 2018 | 11:24
Лёху на дуэль повезли
латиноамериканский генерал золотов изволит драться по-честному, но чтоб противник был в наручниках и связанный, как джекки чан в каком-то боевике.
Вот тогда золотов рисанётся перед личным составом.
vlabumur 24 сентября 2018 | 11:29
Обычные "ментовские подставы."
Подлые приемчики всегда в цене у чека.
vladvalerich53 24 сентября 2018 | 11:54
Я к Навальному отношусь нейтрально... но подобные действия "власти" не одобряю, как полицейщину.
tks 24 сентября 2018 | 11:56
Обыкновенный путлеризм.
bugatti 24 сентября 2018 | 11:57
ублюдки