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11:00, 24 сентября 2018

Алексею Навальному грозит новый арест

Политика задержали сегодня утром на выходе из спецприемника. Новое административное дело рассмотрит Симоновский суд.

В Симоновском суде уже собралась группа журналистов, которые ждут начала заседания по делу Навального. Время начала рассмотрения пока неизвестно — его не знают даже сотрудники суда. Сам политик сейчас находится в Даниловском ОВД, где на него составляют протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу. Навальному грозит штраф или арест на срок до 20 суток, но в чем конкретно его обвиняют, также неясно.

Последние 30 дней политик провёл в спецприемнике, отбывая наказание за акцию 28 января в поддержку «забастовки избирателей». На выходе оттуда Навального снова задержали. Его соратники объясняют происходящее страхом и слабостью властей.

Последняя акция, организованная Навальным и его сторонниками, прошла в ряде российских городов 9 сентября. Активисты потребовали отменить пенсионную реформу.

Комментарии

22

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motooppic 24 сентября 2018 | 11:03

нам на этого хмыря демократически наср*ть и оппозиционно растереть!

danko_durka 24 сентября 2018 | 11:07

motooppic: где больная на голову опущенная старуха данко1 из маями?

romashka__ 24 сентября 2018 | 11:26

Арестовать,, судить и сажать надо Золотова, подельника Путина

СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ!!!

danko1 24 сентября 2018 | 11:03

Очекредной арест Навального - это очередной позор труса Путина и очередной доказательство полного беззакония путинского режима.

danko_durka 24 сентября 2018 | 11:14

danko1: диванная борцуха. Из маями.

mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 11:04


Это не просто золотовская подлая месть Алексею Навальному.
Ведь в своих расследованиях он доказал причастность к золотовскому воровству младшего члена тандема.

danko_durka 24 сентября 2018 | 11:09

mikhail_spb_: ведь, вероятно, возможно, вероятно, вроде, мильтоны, кадырка, пролонгация, профиндосить. Тролль член юморной. Внук данко1.

tvitov66 24 сентября 2018 | 11:15

mikhail_spb_: ну ведь кто-то должен быть виноват в проигранных выборах? Тут евреями конечно тоже можно отмазаться, но Биби (Биньямин) будет против

timudjin 24 сентября 2018 | 11:07

Алёшу спалили Сотник и Боровой. Видимо даже швырок Золотова под танки, не выправил ситуацию. Гапона- сексота повезли на ещё одну спецоперацию-прикрытие...

natalia2108 24 сентября 2018 | 11:09

Обыкновенный садизм.

danko_durka 24 сентября 2018 | 11:11

natalia2108: квочка ребёнка с аватарки убери.

rom8883 24 сентября 2018 | 11:10

путин велел держать в тюрьме того, чью фамилию боится называть.

noxepy_88 24 сентября 2018 | 11:15

А новый условный срок ему не грозит? Новое звание, и лычка на погон, вот что ему грозит))))))

payalnick 24 сентября 2018 | 11:15

Да. Что то не ладится у ментов.

Сейчас мафия освоила технологию внедрения FRID cheep в ушную раковину подопечным из "зоны риска". Микрофон+акселеромер+G сенсор. Используется глубокий сон, анестезия при операциях, алкоголь.

Похоже и Навального ждёт " праздник всегда с тобой". Если не уже.

krestianin_067rus Михаил Никитин 24 сентября 2018 | 11:16

Не дадут «сползти с сатисфакции» :)) как они его боятся! Ужос...

ramses333 24 сентября 2018 | 11:32

krestianin_067rus: Сейчас опять появится Золотов во всем своем неотразимом великолепии и торжественно объявит, что Навальный испугался и "съехал с сатисфакции".

abuvgrobu 24 сентября 2018 | 11:19

Золотову нужно время потренироваться..

waytothesun 24 сентября 2018 | 11:24

Лёху на дуэль повезли
латиноамериканский генерал золотов изволит драться по-честному, но чтоб противник был в наручниках и связанный, как джекки чан в каком-то боевике.
Вот тогда золотов рисанётся перед личным составом.

vlabumur 24 сентября 2018 | 11:29

Обычные "ментовские подставы."

Подлые приемчики всегда в цене у чека.

vladvalerich53 24 сентября 2018 | 11:54

Я к Навальному отношусь нейтрально... но подобные действия "власти" не одобряю, как полицейщину.

tks 24 сентября 2018 | 11:56

Обыкновенный путлеризм.

bugatti 24 сентября 2018 | 11:57

ублюдки

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