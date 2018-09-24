Россия может создать научную станцию на поверхности Луны
Это может быть полностью собственная программа, но возможно и партнерство с США или странами БРИКС, — рассказали корреспонденту ТАСС в Роскосмосе. Как ожидается, эта тема будет обсуждаться на встрече гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с руководителем NASA Джимом Брайденстайном. Она пройдет 10 октября.
Комментарии27
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boooben 24 сентября 2018 | 10:39
Может она только ахинею нести устами всяческих муделей типа Рогозина.
А создать - ничего не может.
tvitov66 24 сентября 2018 | 10:53
boooben: неужели рогозину седня хорошую подвезли - наяву глючит
polsan 24 сентября 2018 | 10:56
boooben: Слово может замечательное слово, если его использовать регулярно, то во лжи потом трудно будет обвинить, если чего не будет создано.
Ведь может вовсе не значит, что будет сделано! )))
efilika 24 сентября 2018 | 11:47
boooben: ну..гипотетически же
danko1 24 сентября 2018 | 10:39
Хорошая программа для распила воровм Рогозиным.
Много виолончелей можно прикупить.
Только при разваленной науке и дырявых космических кораблях даже по старым технологиям ни чего нового создать нельзя.
kryimzdick 24 сентября 2018 | 10:43
На Луне уже и не проверишь, прокуроров не пришлешь.
midnightblues 24 сентября 2018 | 10:50
kryimzdick: Главное-освятить объект
Иначе аннунаки и пр могут просверлить в ней дырку
вследствии чего она может сесть на землю
читайте Записки сумасшедшего-там все подробно
alex1888 24 сентября 2018 | 10:43
Это анекдот дня?
batment 24 сентября 2018 | 10:44
Как говорил на подобную тему Невзоров - хотеть создать станцию на Луне и создать станцию на Луне - две большие разницы...
alexandr_l 24 сентября 2018 | 10:44
А для начала завезти на луну С-400 , ну чтоб была
stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:30
alexandr_l: и новичка напустить - шоб пиндосам неповадно было там шастать
ixy7 24 сентября 2018 | 10:45
Сисяна туды, в бессрочную командировку).
curhatuy6 24 сентября 2018 | 10:46
"Мы родились что б сказку сделать былью". Теперь "и на Луне (до Марса потом) будут яблони цвести":)))
ngilmutdinov 24 сентября 2018 | 10:46
Батут - вклад России в эту программу.
alena01 24 сентября 2018 | 10:47
... и уже начат отбор гастарбайтеров для строительства."
samkos 24 сентября 2018 | 10:49
Может создать... а может и нет, ...возможно партнёрство... или нет... Чушь, а не новость. После ваших выкрутасов, отравлений и вранья кто будет с вами сотрудничать ?
ostapba 24 сентября 2018 | 10:51
Создать может??
Может быть и может..
Но что на этот раз мешает??
Как танцору даже..
income 24 сентября 2018 | 10:53
Маловероятно. Смысл новости - в том, зачем понадобилась встреча и зачем понадобилась сама эта новость.
y3emen1 24 сентября 2018 | 10:56
какое прекрасное будущее каждый год объявляется у россии, всё будет, будет, будет... хотя сам недимон обещал полный пистец
moncegorskyi 24 сентября 2018 | 10:58
Сначала надо хоть раз высадиться на Луне и вернуться обратно экипажу(желательно, чтобы Рогозин был командиром лунного экипажа). А потом уже можно планировать, строительство каких-то объектов на этом спутнике Земли.
stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:32
moncegorskyi: этого клоуна надо вместе с батутом там и оставить - может на марс допрыгнет
lager23 24 сентября 2018 | 11:00
Путенские сказочники всё больше напоминают пациентов психушки с тяжёлой умственной патологией!
Хорошо бы всех кремлядей проверить у независимых психиатров на вменяемость, тогда как на Володе можно сэкономить, с ним и так всё ясно... можно сразу в "больничку"!
samkos 24 сентября 2018 | 11:01
Между научной станцией на Луне и конфронтацией со всем миром народ Россия выбирает... конфронтацию.
Вот вам и весь сказ.
keg 24 сентября 2018 | 11:01
ох уж эти сказки....ох уж эти сказочники...
vasyaz 24 сентября 2018 | 11:02
а ещё можно выделить на это кучу денег, и построить станцию на обратной стороне луны, чтобы не проверить
ivar1964 24 сентября 2018 | 11:03
Россия может? Научную? На Луне? Да она и на Земле-то не очень может. Что там с наукой в ипостаси Сколкова?
zolingen 24 сентября 2018 | 11:04
Россия может создать научную станцию на поверхности Луны
Правильно, главное дрелей взять с собой побольше и сверлить, сверлить.