Россия может создать научную станцию на поверхности Луны

Это может быть полностью собственная программа, но возможно и партнерство с США или странами БРИКС, — рассказали корреспонденту ТАСС в Роскосмосе. Как ожидается, эта тема будет обсуждаться на встрече гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с руководителем NASA Джимом Брайденстайном. Она пройдет 10 октября.