Z Архив новостей новости
5 27 6 1245
10:32, 24 сентября 2018

Россия может создать научную станцию на поверхности Луны

Это может быть полностью собственная программа, но возможно и партнерство с США или странами БРИКС, — рассказали корреспонденту ТАСС в Роскосмосе. Как ожидается, эта тема будет обсуждаться на встрече гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с руководителем NASA Джимом Брайденстайном. Она пройдет 10 октября.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

boooben 24 сентября 2018 | 10:39

Может она только ахинею нести устами всяческих муделей типа Рогозина.
А создать - ничего не может.

tvitov66 24 сентября 2018 | 10:53

boooben: неужели рогозину седня хорошую подвезли - наяву глючит

polsan 24 сентября 2018 | 10:56

boooben: Слово может замечательное слово, если его использовать регулярно, то во лжи потом трудно будет обвинить, если чего не будет создано.
Ведь может вовсе не значит, что будет сделано! )))

efilika 24 сентября 2018 | 11:47

boooben: ну..гипотетически же

danko1 24 сентября 2018 | 10:39

Хорошая программа для распила воровм Рогозиным.
Много виолончелей можно прикупить.
Только при разваленной науке и дырявых космических кораблях даже по старым технологиям ни чего нового создать нельзя.

kryimzdick 24 сентября 2018 | 10:43

На Луне уже и не проверишь, прокуроров не пришлешь.

midnightblues 24 сентября 2018 | 10:50

kryimzdick: Главное-освятить объект
Иначе аннунаки и пр могут просверлить в ней дырку
вследствии чего она может сесть на землю
читайте Записки сумасшедшего-там все подробно

alex1888 24 сентября 2018 | 10:43

Это анекдот дня?

batment 24 сентября 2018 | 10:44

Как говорил на подобную тему Невзоров - хотеть создать станцию на Луне и создать станцию на Луне - две большие разницы...

alexandr_l 24 сентября 2018 | 10:44

А для начала завезти на луну С-400 , ну чтоб была

stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:30

alexandr_l: и новичка напустить - шоб пиндосам неповадно было там шастать

ixy7 24 сентября 2018 | 10:45

Сисяна туды, в бессрочную командировку).

curhatuy6 24 сентября 2018 | 10:46

"Мы родились что б сказку сделать былью". Теперь "и на Луне (до Марса потом) будут яблони цвести":)))

ngilmutdinov 24 сентября 2018 | 10:46

Батут - вклад России в эту программу.

alena01 24 сентября 2018 | 10:47

... и уже начат отбор гастарбайтеров для строительства."

samkos 24 сентября 2018 | 10:49

Может создать... а может и нет, ...возможно партнёрство... или нет... Чушь, а не новость. После ваших выкрутасов, отравлений и вранья кто будет с вами сотрудничать ?

ostapba 24 сентября 2018 | 10:51

Создать может??
Может быть и может..
Но что на этот раз мешает??
Как танцору даже..

income 24 сентября 2018 | 10:53

Маловероятно. Смысл новости - в том, зачем понадобилась встреча и зачем понадобилась сама эта новость.

y3emen1 24 сентября 2018 | 10:56

какое прекрасное будущее каждый год объявляется у россии, всё будет, будет, будет... хотя сам недимон обещал полный пистец

moncegorskyi 24 сентября 2018 | 10:58

Сначала надо хоть раз высадиться на Луне и вернуться обратно экипажу(желательно, чтобы Рогозин был командиром лунного экипажа). А потом уже можно планировать, строительство каких-то объектов на этом спутнике Земли.

stopkran1969 24 сентября 2018 | 11:32

moncegorskyi: этого клоуна надо вместе с батутом там и оставить - может на марс допрыгнет

lager23 24 сентября 2018 | 11:00

Путенские сказочники всё больше напоминают пациентов психушки с тяжёлой умственной патологией!
Хорошо бы всех кремлядей проверить у независимых психиатров на вменяемость, тогда как на Володе можно сэкономить, с ним и так всё ясно... можно сразу в "больничку"!

samkos 24 сентября 2018 | 11:01

Между научной станцией на Луне и конфронтацией со всем миром народ Россия выбирает... конфронтацию.
Вот вам и весь сказ.

keg 24 сентября 2018 | 11:01

ох уж эти сказки....ох уж эти сказочники...

vasyaz 24 сентября 2018 | 11:02

а ещё можно выделить на это кучу денег, и построить станцию на обратной стороне луны, чтобы не проверить

ivar1964 24 сентября 2018 | 11:03

Россия может? Научную? На Луне? Да она и на Земле-то не очень может. Что там с наукой в ипостаси Сколкова?

zolingen 24 сентября 2018 | 11:04

Россия может создать научную станцию на поверхности Луны
Правильно, главное дрелей взять с собой побольше и сверлить, сверлить.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 7267 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 722 6 74885 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 60 6 6830 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Клоуны из дурдома Скажем, что бандеровцы так хотели сбить пассажирский лайнер, что и с земли по нему палили, и с воздуха, и трупы заранее в салон запихнули. А международная группа следователей все это время занималась фальсификациями…

5 360 6 101286 17.09
Kобщество, авиация, расследования, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Вырождение Конец придет. Все мы за него заплатим. И правые, и виноватые. Дорогую цену. Хорошо не будет никому…

5 139 6 37761 17.09
Kгосударство, власть, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 419 6 59556 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 141 6 24556 17.09
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 58 6 8230 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15747 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21077 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8763 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 205 6 35680 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6128 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 31 6 5636 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 37 6 6735 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Власть отправила выборы на пенсию Ну под тысячу собралось в Барнауле, Самаре и Астрахани, но остальные города, миллионники где? В Питере, в ясную солнечную погоду, протестовать вышло всего 300 человек. Куда слили протест? Известно куда, но, объективности ради, дело здесь не только в самом протесте, но и в стратегии поведения, выбранной властью…

5 30 6 5563 23.09
Kпенсии, протесты, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20 ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных…

5 15 6 13690
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 176745 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 141 6 24556 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 226 6 255816 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 163 6 198101 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7288032
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3671384

Сегодня в эфире