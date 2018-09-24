Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет участвовать в выборах в Европарламент
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае будущего года. «Меня все об этом просят», — сказал Берлускони. – «Если мы хотим спасти Италию, нужно совершать серьезные поступки».
В мае Миланский суд разрешил политику участвовать в выборах. Берлускони несколько лет был лишен этого права из-за того, что его признали виновным в финансовых махинациях.
Комментарии3
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vilingrad 24 сентября 2018 | 10:44
Скока этому мешку с ботоксом лет?
russky77 24 сентября 2018 | 10:44
Пыня дал денег? Так кинет его берлускони, как ле пен
curhatuy6 24 сентября 2018 | 10:58
Непотопляемый!!!