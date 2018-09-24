Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае будущего года. «Меня все об этом просят», — сказал Берлускони. – «Если мы хотим спасти Италию, нужно совершать серьезные поступки».

В мае Миланский суд разрешил политику участвовать в выборах. Берлускони несколько лет был лишен этого права из-за того, что его признали виновным в финансовых махинациях.