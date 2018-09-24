Международная коалиция во главе с США не вывозила из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков Исламского государства
Международная коалиция во главе с США не вывозила из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков Исламского государства, — заявил представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер. По его словам, цель коалиции – уничтожить остатки ИГИЛ* в Сирии. О том, что США и союзники эвакуировали лидеров ИГИЛ, утверждали источники сирийского агентства SANA.
Напомним, Исламское государство признана террористической организацией и запрещена во многих странах, в том числе и в России.
* Прим. ред.: организация запрещена в России
Комментарии11
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unprejudiced 24 сентября 2018 | 10:37
Верить вечно лгущим пендосам... себя не уважать
polsan 24 сентября 2018 | 10:48
unprejudiced: а верить вечно врущему троллю, которого за ложь , хамство и оскорбления банят на сайте регулярно, как по твоему можно?! )))
estamp 24 сентября 2018 | 11:00
polsan: за ложь , хамство и оскорбления банят на сайте
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Это ты смешно!
На данном сайте, чем либеральнее твоя позиция, тем меньше шансов быть забаненым.
Больше прощать станут.
lion64__2 24 сентября 2018 | 10:38
Не вывозила, в просто вывела. И те разбежались, как тараканы.
sg101 24 сентября 2018 | 10:40
Значит отчно вывезла. Иначе чего бы это они оправдывались?
old_skull 24 сентября 2018 | 10:47
После того, как вся верхушка пиндоской власти засветилась на фото с лидерами ИГИЛ, только либерастные жополизы могут верить тому, что США в Сирии воюет с ИГИЛ...
alexeycapitan 24 сентября 2018 | 10:53
Тут нет никакого противоречия. Для нас, для Сирии - это боевики ИГИЛ. А для Пентагона это американские или союзнические советники или инструкторы, которые тренируют боевиков ИГИЛ, консультируют их и отвечают за взаимодействие с американской коалицией.
ensebeo 24 сентября 2018 | 11:09
пригожинцы знают лучше- они методичку прочитали.
prof57 24 сентября 2018 | 11:18
Конечно не вывозили - они зайцами выехали....
malinskii 24 сентября 2018 | 11:22
а доказательства все те же: " мамой клянусь"
rom8883 24 сентября 2018 | 11:24
А доказательства этого вывоза есть?