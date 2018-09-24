Международная коалиция во главе с США не вывозила из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков Исламского государства, — заявил представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер. По его словам, цель коалиции – уничтожить остатки ИГИЛ* в Сирии. О том, что США и союзники эвакуировали лидеров ИГИЛ, утверждали источники сирийского агентства SANA.

Напомним, Исламское государство признана террористической организацией и запрещена во многих странах, в том числе и в России.

* Прим. ред.: организация запрещена в России