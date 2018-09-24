Начало строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге снова откладывается
В частности, там должен был разместиться Верховный суд, — пишет «КоммерсантЪ». Заказчик строительства опубликовал изменения в госконтракт, согласно которым 22 миллиарда рублей, выделенные из бюджета на строительство, переносятся на 2021-ый год. Ранее планировалось, что в 2021-ом году квартал уже будет сдан в эксплуатацию. Причины срыва сроков строительства не называются.
Комментарии3
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lion64__2 24 сентября 2018 | 10:36
На Пряжке для них места хватит, для всех, в полном составе.
lager23 24 сентября 2018 | 10:41
Причины срыва сроков строительства не называются.
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Димон накаркал «Денег нет, но вы держитесь!», а теперь сам остался без пенсионного проекта, а может быть нашёл для себя что-то лучшее, чем пожизненная должность председателя верховного суда.
nigilist1977 24 сентября 2018 | 11:17
Опять распили и разворовали - чего тут искать причины. Так же строили и новые "Кресты". А вообще строительство тюрем и судов для россиян, которых сам Зорькин назвал крепостными крестьянами, - вещь Кремлю нужная. Протестное настроение усиливается, чего доброго - ещё революцию замыслят.