Начало строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге снова откладывается

В частности, там должен был разместиться Верховный суд, — пишет «КоммерсантЪ». Заказчик строительства опубликовал изменения в госконтракт, согласно которым 22 миллиарда рублей, выделенные из бюджета на строительство, переносятся на 2021-ый год. Ранее планировалось, что в 2021-ом году квартал уже будет сдан в эксплуатацию. Причины срыва сроков строительства не называются.