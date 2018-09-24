Голикова: Правительство не поддерживает законопроект о курилках в так называемых «чистых зонах» аэропортов
Правительство не поддерживает законопроект о курилках в так называемых «чистых зонах» аэропортов, — заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Законопроект, возвращающий комнаты для курения в аэропорты, внес в Госдуму депутат-"единоросс" Сергей Боярский. Он утверждал, что проект поддержали в Минтрансе.
Комментарии8
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consts 24 сентября 2018 | 10:36
Что с садистов взять?
brandfa 24 сентября 2018 | 11:03
consts: свободу и жизни.
mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 10:38
Видимо, этот пживовец выполняет задание своего насквозь прокуренного папаши, чтобы ему можно было курить везде, где приспичит?
agriment 24 сентября 2018 | 10:46
Татьяна Голикова:
"Правительство не поддерживает....У правительства нет планов существенно менять систему льгот"
- Что- то разговорилась Голикова, значит ворует по - чёрному.
Правительство в шоколаде, как и Голикова, зачем им что- то менять и поддерживать?
, ещё и дополнительно тратиться на население РФ - оно им фиолетово.
Если бы зарплата Голиковой была бы 30 тыс. не долларов, а деревянных рублей и пенсия у её мужа Христенко 15тыс. не долларов, а тех же деревянных рублей и за ЖКХ и за электроэнергию, за обслугу их 10000кв. метров платили бы из своего кармана, то поняла бы где, как и почём, а так, живёт за границей, "умничает" в России, обдирая население, при каждом удобном случае..
stichirichi 24 сентября 2018 | 10:53
Уфимскому аэропорту закон не писан)
zurrog_ 24 сентября 2018 | 10:54
Закон о курилках - это именно то, что сейчас, и срочно необходимо России.
zolingen 24 сентября 2018 | 11:01
Все в очередь за арбидолом!
nigilist1977 24 сентября 2018 | 11:08
В этой стране, пытаясь "защитить права одних, обязательно уничтожают права других". Так и в ситуации "курильщик/некурильщик".