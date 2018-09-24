Голикова: Правительство не поддерживает законопроект о курилках в так называемых «чистых зонах» аэропортов

Правительство не поддерживает законопроект о курилках в так называемых «чистых зонах» аэропортов, — заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Законопроект, возвращающий комнаты для курения в аэропорты, внес в Госдуму депутат-"единоросс" Сергей Боярский. Он утверждал, что проект поддержали в Минтрансе.