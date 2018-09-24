Алексею Навальному грозит новый арест
На политика составляют административный протокол о нарушении во время публичного мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу, — сообщил соратник политика Леонид Волков. Сегодня Навального задержали на выходе из спецприемника после 30 суток аресте. Новое дело рассмотрит Симоновский суд.
Комментарии15
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kryimzdick 24 сентября 2018 | 10:32
Мёртвая Россия Путина продолжает хватать живых.
danko_durka 24 сентября 2018 | 10:33
kryimzdick: живая Украина. Сейчас придёт старуха данко1.
tvitov66 24 сентября 2018 | 10:47
danko_durka: Да видать хэнэраль засцал что отдохнувший в СИЗО Лёха ща ему фейсу испортит и договорился пристроить его в другое СИЗО, где кормят хуже
serge_moro 24 сентября 2018 | 10:37
kryimzdick: Вот это и есть дуэльи удовлетворение/сатисфакция/генерала-бандита Золотова
parasuk_ 24 сентября 2018 | 10:40
serge_moro: Дуэль это забава для благородных. А лживую челядь, типа навального, принято на конюшне пороть :)
sim202_ 24 сентября 2018 | 10:57
parasuk_:
Слышь, свинья.
Дуэли - это действительно, у офицеров и прочих людей благородных,
а не для жандармов. Их господа офицеры раньше , бывалоча, канделябрами гоняли.
И уж не тебе, трусливой шавке дворовой, на Навального вякать...
parasuk_ 24 сентября 2018 | 11:31
sim202_: Что не отменяет традиции пороть лживых навальнят на конюшне, а не марать об них благородный клинок на дуэли :)
nigilist1977 24 сентября 2018 | 10:35
Лёша, держись. Вспомни историю Ильича... Очень скоро они поменялись местами с Николашкой Вторым. Это - хороший знак.
natalia2108 24 сентября 2018 | 10:37
Говорите о Навальном, но не о проигранных региональных выборах- одна из версий случившегося, хотя не исключаю и элементарного садизма.
trans 24 сентября 2018 | 10:40
Разошлись вертухаи путинские..... Видимо команду из Кремля получили, ушлепки.
unprejudiced 24 сентября 2018 | 10:41
А вот это уже серьезнее статья. Думаю скоро и до уголовного дела дойдет
Наталья Сонова 24 сентября 2018 | 10:41
прописался Лёха в тюрьме уже..Неужели так боятся его??
alena01 24 сентября 2018 | 10:50
Как же корчит Вована...
sim202_ 24 сентября 2018 | 10:52
Навальный виноват, что вертухаи мудохали стариков и подростков?
natogrek 24 сентября 2018 | 11:01
sim202_: Перепугался Золотов. Пусть, думает, Навальный ишшо посидит, от греха подальше