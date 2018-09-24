Алексею Навальному грозит новый арест

На политика составляют административный протокол о нарушении во время публичного мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу, — сообщил соратник политика Леонид Волков. Сегодня Навального задержали на выходе из спецприемника после 30 суток аресте. Новое дело рассмотрит Симоновский суд.