После восьми туров российского футбольного чемпионата «Зенит» опережает ближайшего преследователя на семь очков

После восьми туров российского футбольного чемпионата питерский «Зенит» опережает ближайшего преследователя уже на семь очков.

«Зенит» принимал в Петербурге действующего чемпиона страны – «Локомотив», который в среду получил от «Галатасарая» три мяча. «Зенит» добавил к ним еще пять, но на этот раз и команда Юрия Семина ответила тремя точными ударами. Это был самый результативный матч чемпионата, что в большей степени обрадовало болельщиков, а не тренеров. Уж больно много было вопиющей халатности в обороне. У «Зенита» дважды забил Олег Шатов. После некоторой засухи снова отличился Дзюба. У «Локомотива» один из мячей на счету Федора Смолова 5:3 в пользу хозяев.

В Москве состоялся возможно самый ожидаемый матч осени – ЦСКА – «Спартак». Несмотря на внутрикомандные проблемы, «Спартак» не дрогнул, более того использовал свой шанс. На 30 минуте Фернандо пробил со штрафного в самую девятку. Армейцы отыгрались, благодаря индивидуальному мастерству Влашича. Ничья 1:1. «Спартак» делит с «Ростовом» второе место в семи очках от лидера.

Сегодня в заключительном матче 8 тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов».