Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт признал итоги второго тура выборов главы Хабаровского края
«Выборы прошли в конкурентной борьбе. Жители региона высказали свое мнение, и я признаю их выбор», — сказал кандидат. Новым губернатором избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он набрал почти 70% голосов.
Выборы губернатора в Хабаровском крае прошли на высоком уровне, — утверждают в избиркоме. Достойной была и организация голосования, и явка, — сказала секретарь ЦИКа Майя Гришина.
Она подчеркнула, что в Избирком не поступало жалоб, которые ставили бы под сомнения результат выборов.
Комментарии3
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ebyliberactov 24 сентября 2018 | 10:10
Что тот что другой неруси и гнать их нужно от власти, а не пускать во власть.
polsan 24 сентября 2018 | 10:11
Достойной была и организация голосования, и явка, — сказала секретарь ЦИКа Майя Гришина.
После таких выборов, скромнее о себе стоит говорить г. Гришина..... Вашей заслуги тут нет никакой!
sasass 24 сентября 2018 | 10:20
Что было бы интересно , если Путин объявил бы пенсионную реформу до своих выборов...