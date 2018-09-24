Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт признал итоги второго тура выборов главы Хабаровского края

«Выборы прошли в конкурентной борьбе. Жители региона высказали свое мнение, и я признаю их выбор», — сказал кандидат. Новым губернатором избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он набрал почти 70% голосов.

Выборы губернатора в Хабаровском крае прошли на высоком уровне, — утверждают в избиркоме. Достойной была и организация голосования, и явка, — сказала секретарь ЦИКа Майя Гришина.

Она подчеркнула, что в Избирком не поступало жалоб, которые ставили бы под сомнения результат выборов.