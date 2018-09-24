Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на губернаторских выборах
Он набрал более 57% голосов. У действующего губернатора Светланы Орловой – 37%.
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Он набрал более 57% голосов. У действующего губернатора Светланы Орловой – 37%.
Власть отправила выборы на пенсию Ну под тысячу собралось в Барнауле, Самаре и Астрахани, но остальные города, миллионники где? В Питере, в ясную солнечную погоду, протестовать вышло всего 300 человек. Куда слили протест? Известно куда, но, объективности ради, дело здесь не только в самом протесте, но и в стратегии поведения, выбранной властью…
Комментарии4
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dekadik 24 сентября 2018 | 10:09
Аминь!
democ 24 сентября 2018 | 10:22
Помяли шило на мыло.
democ 24 сентября 2018 | 10:24
democ: Поменяли...
meteor1908 24 сентября 2018 | 10:25
democ: шилом только возмущались, над мылом можно и поржать.