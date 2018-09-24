Алексей Навальный задержан утром после освобождения из-под ареста

Политика снова собираются судить за нарушение на массовом мероприятии.

Сотрудники полиции встретили основателя Фонда борьбы с коррупцией возле ворот спецпремника, где он провел 30 суток за организацию забастовки избирателей. Политику не дали пообщаться с ожидавшими его журналистами и сторонниками, поместили в машину и доставили в ОВД «Даниловский».

Соратник Навального Леонид Волков говорит, что оппозиционера хотят судить по экзотической административной статье. Ему вменяют нарушение порядка проведения митингов, которое повлекло причинение вреда здоровью или имуществу. О какой именно протестной акции идет речь, пока неясно. По словам Волкова, это явный заход на фабрикацию уголовного дела против основателя ФБК.

Если Навального признают виновным, ему грозит крупный штраф до 300 тыс. рублей или новый арест на срок до 20 суток.

Дело Навального будет рассматривать Симоновский суд Москвы.