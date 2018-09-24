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10:02, 24 сентября 2018

Алексей Навальный задержан утром после освобождения из-под ареста

Политика снова собираются судить за нарушение на массовом мероприятии.

Сотрудники полиции встретили основателя Фонда борьбы с коррупцией возле ворот спецпремника, где он провел 30 суток за организацию забастовки избирателей. Политику не дали пообщаться с ожидавшими его журналистами и сторонниками, поместили в машину и доставили в ОВД «Даниловский».

Соратник Навального Леонид Волков говорит, что оппозиционера хотят судить по экзотической административной статье. Ему вменяют нарушение порядка проведения митингов, которое повлекло причинение вреда здоровью или имуществу. О какой именно протестной акции идет речь, пока неясно. По словам Волкова, это явный заход на фабрикацию уголовного дела против основателя ФБК.

Если Навального признают виновным, ему грозит крупный штраф до 300 тыс. рублей или новый арест на срок до 20 суток.

Дело Навального будет рассматривать Симоновский суд Москвы.

Комментарии

15

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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 10:04

Это типа "сатисфакция от золотова"????

serge_moro 24 сентября 2018 | 10:07

johnbmw: Коротышка принял решение дать Навальному 30 суток пожизненно

romashka__ 24 сентября 2018 | 10:10

Надо посадить Золотова вместо Навального.
Но народ молчит и не штурмует тюрьму и суд.
Ребята, это бандитская спецоперация.
СВОБОДУ Алексею Навальному!

danko1 24 сентября 2018 | 10:10

johnbmw: Золотов не только тупица без образования, вор и бандит, но и подлый трус.
А власть показала тоже, что боится Навального и готова на любые фальсификации уголовных и административных дел, чтобы в такой момент, когда у неё рейтинг упал и продолжает падать, а презрение народа к Путину и его ОПГ растет, не допустить новых мощных протестов, которые реально может организовать Навальный.

kara 24 сентября 2018 | 10:04

все правильно!

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 10:12

kara: вообще ВСЁ?????? или что-то Конкретно?

post_v 24 сентября 2018 | 10:06

Хорошо бы озвучить фамилии тех полицейских, которые приказали оставить Навального без завтрака

А еще назвать фамилии тех следователей, которые ведут новое следствие
и фамилию судьи, с послужным списком

ebyliberactov 24 сентября 2018 | 10:08

Давно пора этого пидара сгноить, а не нянькаться. В США его за подобные действия укатали минимум на 5 пожизненных сроков, а здесь ему лишь сутки впаривают.

idruker 24 сентября 2018 | 10:12

ebyliberactov: не ври. В США за подобное закатали бы на пожизненное всех полицейских, судейских и прокурорских, участвовавших в лишении человека свободы и в наглом попрании всем мыслимых и немыслимых законов страны

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 10:16

idruker: этому оно Доказывать что-либо абсолютно БЕЗперспективно ....

sedoi63 24 сентября 2018 | 10:16

Они за это обязательно ответят.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 10:18

sedoi63: ... только бы дожить ....

parasuk_ 24 сентября 2018 | 10:20

Это хорошо. Жулик и вор навальный уже пару лишних лет на свободе гуляет :)

(комментарий скрыт)

eduard53 24 сентября 2018 | 10:22

ИМХО, не за горами дальнейшая модернизация тюремной практики - не тратя время на проводы отсидевшего смутьяна до ворот тюрьмы и обратно, сразу в камере зачитывать ему постановление о новом сроке ...

piterrr 24 сентября 2018 | 10:24

Терпения тебе, Алексей и здоровья в борьбе с гэбистской нечистью!..

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