После крушения российского Ил-20 в Сирии, Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300

Это ограничит действия израильской авиации в регионе.

В правящих кругах Израиля до сих пор была уверенность, что Россию можно убедить в невиновности Тель-Авива в инциденте с Ил-20. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к военным кругам иностранного государства. Однако теперь есть мнение, что Москва «обрежет крылья» израильской авиации в Сирии – закроет воздушное пространство страны или серьезно ограничит возможность проведения военных операций. Комментируя крушение самолета-разведчика, Владимир Путин пообещал принять ответные действия, которые, как выразился президент, «заметят все».

Одной из таких мер, по данным «Коммерсанта», может стать переброска в Арабскую Республику комплексов С-300. Наличие зенитных систем в регионе станет серьезным аргументом для Израиля в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии – отметил военный источник. По мнению собеседника газеты, чтобы не допустить повторения ЧП, за каждым расчетом можно будет закрепить российских офицеров.

Впервые о переброске российских С-300 в Сирию заговорили еще в апреле, однако это так и не было сделано.