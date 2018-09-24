После крушения российского Ил-20 в Сирии, Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300
Это ограничит действия израильской авиации в регионе.
В правящих кругах Израиля до сих пор была уверенность, что Россию можно убедить в невиновности Тель-Авива в инциденте с Ил-20. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к военным кругам иностранного государства. Однако теперь есть мнение, что Москва «обрежет крылья» израильской авиации в Сирии – закроет воздушное пространство страны или серьезно ограничит возможность проведения военных операций. Комментируя крушение самолета-разведчика, Владимир Путин пообещал принять ответные действия, которые, как выразился президент, «заметят все».
Одной из таких мер, по данным «Коммерсанта», может стать переброска в Арабскую Республику комплексов С-300. Наличие зенитных систем в регионе станет серьезным аргументом для Израиля в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии – отметил военный источник. По мнению собеседника газеты, чтобы не допустить повторения ЧП, за каждым расчетом можно будет закрепить российских офицеров.
Впервые о переброске российских С-300 в Сирию заговорили еще в апреле, однако это так и не было сделано.
Комментарии39
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sandro_007 24 сентября 2018 | 10:03
Давно пора.
proswen 24 сентября 2018 | 10:04
Ну теперь ил-20-ым точно жопа!
meteor1908 24 сентября 2018 | 10:06
proswen: с момента, как эти комплексы станут собственностью Сирии, они станут законными целями армии Израиля, учитывая, что Сирийско-Израильская война официально так и не прекратилась.
tvitov66 24 сентября 2018 | 10:14
meteor1908: неужели кремлядь думает что у нас С-300 больше чем в Израиле планирующих бомб?
alexsokoll 24 сентября 2018 | 10:16
В то время, как на мировых рынках цены на зерно продолжат снижаться, российское сельское хозяйство процветает, отмечает The Wall Street Journal.
Издание указывает, что Россия за прошлый сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня, экспортировала более 40 млн тонн пшеницы, что стало мировым рекордом, передает RT. Более того, американские журналисты отметили, что подобный показатель «является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века».
encopresis 24 сентября 2018 | 10:23
alexsokoll: В то время, как во всем мире дешевеет зерно, в России дорожает хлеб. А власть щедро одаривает ассада новыми средствами пво
danko1 24 сентября 2018 | 10:21
tvitov66: Мерзко, когда от имени России делает заявления преступные хунта из питерских бандитов и воров, единственной целью которых является защита палача Асада, за которого гибнут российские военные.
mayk18_10 24 сентября 2018 | 10:22
tvitov66: Правильно...Чем больше новых С300 в Сирии-тем больше шансов ими сбить -более новые самолеты ВКС России...
Потому как судя по отчету-МО продолжит ту же политику разгильдяства и непрофессионализма...
serge_moro 24 сентября 2018 | 10:24
tvitov66: Коротышке мало,что С-200 легко сбивает ИЛ-20-е,так он хочет перебросить еще С-300 ,чтобы они сбивали СУ-31 , Миги и другую авиацию минобороны России. Оказывается Коротышка по уму ушел от Золотова недалеко.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 10:06
proswen: если бы ТОЛЬКО ил-20 ... там ещё много тихоходных пассажирских летает ....
stopkran1969 24 сентября 2018 | 10:14
johnbmw: да бог с ними, аистов перелетных жаль. С их системой определения цели можно ещё по воробьям
stefford 24 сентября 2018 | 10:19
"Известный израильский военный эксперт ранее заявил, что, если Сирия хоть попробует ударить из комплекса С-300 по Израилю, эти комплексы будут неизбежно уничтожены" - так что не переживайте... они не успеют много Илов подбить
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 10:06
Ага, видимо, в России явный избыток комплексов ПВО- такой избыток, что можно их отдавать под контроль обезьян...
antiboh 24 сентября 2018 | 10:22
luger_max_otto: и избыток офицеров,ведь после того как комплексы станут сирийскими......
alcatraz 24 сентября 2018 | 10:06
Однажды где то я уже слышал такое? Напомните мне? После какого то очередного, сбитого самолета? Ну, ну..полное ДеЖавю.
shmuel63 24 сентября 2018 | 10:17
sandro_007: А задай себе простой вопрос, Сандро. Почему досих пор не опубликованы имена погибших на ИЛе? И никто ээтого не требует? Правильно, потому что на них всем плевать - от вашего главнокомандующего до вас с Патриком и соколом Алексом, который тут вчера распинался "не забудем, не простим!" - кого не забудете-то? Безымянных?
tag188 24 сентября 2018 | 10:17
sandro_007: Давно пора.
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Так уже с большой помпой и шумом развернули С-400, сразу как турки сбили бомбардировщик.
Теперь, значит, развернут С-300.
А если опять собьют какой-нибудь российский дровалёт, то наверное, зенитные пушки времен ВОВ развернут.
По крайней мере, логика такая прослеживается.
zor 24 сентября 2018 | 10:25
sandro_007: мой друг и товарищ-алкаш бакалейный сказал что ИЛ-20 подбили евреи....
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 10:03
Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300 / - а ещё: Встать с Колен!!!!! вот тогда ВСЕ попрыгаете ...
polsan 24 сентября 2018 | 10:08
johnbmw: Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300 ................ а может и не развернуть, так как в этом есть большие риски и для Москвы. Если будет сбит ещё раз не тот самолёт, то могут перестать покупать и С-300.
ivar1964 24 сентября 2018 | 10:13
polsan: Это решение в любом случае сыграет против России. Даже если собьют израильский самолет, то это все равно будет "не тот" самолет, потому что после этого Израилю не нужны будут извинения России.
alexsokoll 24 сентября 2018 | 10:18
ivar1964: отому что после этого Израилю не нужны будут извинения России.
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:)))
И что?
Израиль что-то может сделать России ?
Моркву иорданскую поставлять не будут?
Евреи ответят за 15 погибших русских лётчиков!
mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 10:04
Если из с-200 удалось сбить только один Ил-20, то из с-300 росзенитчики смогут сбить гораздо больше российских самолётов.
tvitov66 24 сентября 2018 | 10:10
mikhail_spb_: дык это же бесплатный полигон - хоть тут нацЛидер не соврал ... хотя родственники тех 15 офицеров вряд ли с этим согласны
sensei54 24 сентября 2018 | 10:06
Ага. Только теперь будет не щелчок по носу, а врежут вам, геройским "обрезателям", прямо в утиное рыло.
elenaprekrasnaya2009 24 сентября 2018 | 10:08
Охренели совсем наши...
Теперь эти же папуасы будут лупить по всем пролетающим самолетам в радиусе 300км..
eduard53 24 сентября 2018 | 10:09
Эт зря: ежли изгнать оттуда всю хитро-вёрткую зраильскую военщину,
на кого ж тогда будем сваливать русско-арабскую пальбу?
edward_sakash 24 сентября 2018 | 10:11
дуракам в Кремле невдомёк, что израильтяне давно знают слабые места российских систем ПВО. Греция несколько лет назад купила С-300 или 400, не помню уже, и провела совместные с израильскими ВВС учения по преодолению этих систем.
nigilist1977 24 сентября 2018 | 10:11
Путин туда полез, чтобы потешить своё геополитическое самолюбие. А как ещё самовыразиться маленькому, невзрачному, никому никогда не известному человеку, которого опьянила безграничная власть??
tks 24 сентября 2018 | 10:13
Странно, вроде как путисты визжали, что С-400 там надежно всё охраняет?
hangman19 24 сентября 2018 | 10:15
А обезьянам с гранатой, гранаты выдавать не прекратим?
edward_sakash 24 сентября 2018 | 10:15
Израиль провел учения по борьбе с российским ЗРК С-300, находящимся на вооружении Греции, в ходе совместных военных маневров.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/12/2015/5661837d9a794748e63c1d2a
len56 24 сентября 2018 | 10:17
Воронежу теперь хана.
За сбитый запорожец русской ракетой ответят ещё сто запорожцев.
sim202_ 24 сентября 2018 | 10:18
А в ответ наглым израильтянам кремлю слабо
поднять зарплату врачам/учителям до уровня израильских?
alex_sionist 24 сентября 2018 | 10:19
Господа россияне вы может не в курсе мы евреи обрезаем только концы и только у мальчиков поэтому обрезать нам крылья будет проблематично по причине их отсутствия так что не переусердствуйте стерху крылья не обрежьте
wuwer 24 сентября 2018 | 10:21
Не понял? .. а за что зампотыла Генштаба получил звезду Героя ?
Вроде ..за то что, ударными усилия , за короткий срок доставил в Сирию эти зенит.комплексы....не?
Эта Сирия..вообще что-то;
-десятки раз очищали от Игыла
- освободили территорию от террористов по площади в полЗемли
- раз пяток выводили полностью войска РФ - а они всё равно там плодятся
-раза три вооружали зенитными системами
Чёрная дыра какая-то
piterrr 24 сентября 2018 | 10:21
Да уж, этим гнидам путинским воякам лишь бы "повоевать", грабя для этого и без того нищих российских старух и детей!
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 10:22
Теперь гвардейские сирийские зенитчики смогут сбивать не только ИЛ-20, да ещё и на дальних подступах к своей освобождённой армией-асвабадительницей Родине!
kryimzdick 24 сентября 2018 | 10:24
Чтоб уже наверняка...