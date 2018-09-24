Власти Панамы аннулировали регистрацию поискового и спасательного судна Аквариус, которое летом подобрало 600 нелегальных мигрантов в проливе Гибралтар, — сообщает Reuters. Как отмечает агентство, это решение означает, что, когда судно попадет в порт, оно лишится флага и не сможет работать, пока не найдет новый флаг. Оператор судна — неправительственная организация SOS Mediterranee, считает, что власти Панамы приняли такое решение под давлением правительства Италии.