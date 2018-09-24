Папа Римский Франциск прибыл в Латвию
В Риге понтифик проведет экуменистическую молитву, а также встретится с представителями властей и христианами разных конфессий, — сообщает агентство BNS. По данным Ватикана, 25% жителей Латвии – лютеране, 21% — католики и 11% православные.
Комментарии3
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danko1 24 сентября 2018 | 09:41
Папа Римский понимает, что Бог един, поэтому встречается со всеми христианами.
А гэбэшник Гундяев всех христиан, кроме православных, врагами считает. Да и православных тоже, если они отказываются ему платить.
stopkran1969 24 сентября 2018 | 09:45
Жаль, не смогу приехать и увидеть одного из умнейших и скромных священников в мире
alexeycapitan 24 сентября 2018 | 10:05
Не удачное время выбрал Папа для визита. Вот в марте бы приехал, тогда смог бы с ветеранами Ваффен СС и их сторонниками пройтись парадом. Вот это было бы интересно.