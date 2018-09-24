75% японцев против заключения мирного договора с Россией до решения вопроса о принадлежности Курильских островов
75% японцев против заключения мирного договора с Россией до решения вопроса о принадлежности четырех островов Курильской гряды. 14% респондентов высказались в поддержку мирного договора без предварительных условий, — показал опрос, проведенный газетой Иомиури. Ранее президент Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий, однако в Токио заявили о неизменности своей позиции по территориальному вопросу.
Комментарии8
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eduard53 24 сентября 2018 | 09:38
А кремлядь, как беременная гимназистка, всё думает, что само рассосётся ...
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 09:59
eduard53: Кремлядь беременная гимназистка, а ты беременный пидарас - так в чём у вас разница?
Кремлядь думает об народе, а ты пидар думаешь как наипать народ - вот в чём у вас разница с кремлядью!
zurrog_ 24 сентября 2018 | 09:41
Гитлер тоже любил "мирные договора" заключать. Аккурат перед мировой войной.
old_skull 24 сентября 2018 | 09:45
Пусть 75% сосут дружно. Жили 70 лет без договора и еще столько же проживём. Проиграли войну-имейте смелость признать.
Немцы за Калининград не ноют.
ivar1964 24 сентября 2018 | 09:50
Русофобы эти японцы! Русофобы и курилофилы!
eduard53 24 сентября 2018 | 09:51
Дальневосточная национал-патриотическая.
Ох, недаром так речист
Демроссийский сионист:
Распродажею Курил
Все мозги нам задурил.
Помни, каждый дебошир,
Как нам дорог Кунашир.
Ради Львов Абрамычей
Не жалей, Вань, кирпичей.
На любой "ниссан-патрол"
Мы ответим "Халхин-гол!"
И не щурь, собака, глаз,
Если ты не педераст.
Кто ж отдаст, когда неглуп,
Добровольно Итуруп?
Зря картавите, грачи,
Лазарь Моисеичи.
И, тем паче, не замай
Наш исконный Хабамай:
Разве Кац какой сберег
Православный островок?
Самураи, бросьте гам
По российским островам:
Что ваш Хаим и Эсфирь?
Хоть неделю харакирь.
Груди мне расщекотал
Чисто русский Шикотан.
Раззудись, Ванюша-сан,
По неправильным носам.
Живописные края
Не уступим ни ...
А цензурнее сказать
Не могу, япона мать.
dekadik 24 сентября 2018 | 09:51
Нахрена щуроглазым эти Курилы, все равно они там жить не смогут, они рано или поздно под воду уйдут после очередного цунами и землетрясения....
alexeycapitan 24 сентября 2018 | 10:00
Ну вот и все. Было бы предложено. Не хотят японцы мирный договор заключать - не надо. Тема закрыта. Главное Курилы у нас. А сотрудничать будем с Китаем и с Кореей.