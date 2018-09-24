75% японцев против заключения мирного договора с Россией до решения вопроса о принадлежности Курильских островов

75% японцев против заключения мирного договора с Россией до решения вопроса о принадлежности четырех островов Курильской гряды. 14% респондентов высказались в поддержку мирного договора без предварительных условий, — показал опрос, проведенный газетой Иомиури. Ранее президент Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий, однако в Токио заявили о неизменности своей позиции по территориальному вопросу.