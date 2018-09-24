По сведениям издания, Россия за прошлый год экспортировала более 40 миллионов тонн, заняв первое место по объему экспорта. Газета отмечает, что это происходит в то время, когда в США закрываются фермерские хозяйства.

Ранее в Минсельхозе заявляли, что экспорт зерна в 2018-2019 годах составит 40-45 миллионов тонн, — напоминает ТАСС.