Экспорт российской пшеницы угрожает американским фермерам, — пишет газета «Уолл Стрит Джорнал»
По сведениям издания, Россия за прошлый год экспортировала более 40 миллионов тонн, заняв первое место по объему экспорта. Газета отмечает, что это происходит в то время, когда в США закрываются фермерские хозяйства.
Ранее в Минсельхозе заявляли, что экспорт зерна в 2018-2019 годах составит 40-45 миллионов тонн, — напоминает ТАСС.
Комментарии12
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ematveev 24 сентября 2018 | 09:51
Старая новость. Это только сейчас решило расстроить хомячков? США еще в прошлом году начали закрывать свои торговые площадки по торговле пшеницей в странах, где торгует Россия.
Хомячки, нужно срочно подать это как победу... Как?
Думаем, думаем...
Победитель получит методичку с подписью Псаки.
sinoptik2016 24 сентября 2018 | 10:03
Чё тут думать экспорт зерна это как и экспорт нефти, которая имеет низкую добавленную стоимость. Как Россия потом закупает нефтепродукты из своей же нефти, так она и закупает пшеничную муку с высокой добавленной стоимостью. И больше выигрывает тот, кто перерабатывает сырье, чем тот кто его продает, а потом покупает продукты переработки. Ясно, что у России огромные территории и только за счёт экстенсификации производства достигаются такие результаты. Но рентабельность от этого проигрывает.
kyk1111 24 сентября 2018 | 10:11
sinoptik2016: Эта песенка про низкую добавленную стоимость стара обо**ать её пора.Нам репортёры с эхо москвы обещали в 2014 году - вы россияне через три года траву жрать будите!!!
vikwlad 24 сентября 2018 | 10:04
По содержанию клейковины российская пшеница сильно уступает американской и канадской.
kyk1111 24 сентября 2018 | 10:14
vikwlad: Чёёё на ноль целых уй десятых?Не смешите мои тапочки!!!
sinoptik2016 24 сентября 2018 | 10:09
Если бы Россия поставляла миру муку и была лидером в этом, то тогда можно говорить о рентабильном бизнессе, а так получается, что другие страны используют российскую территорию, так как у самих ее нет, а то что есть под низкорентабильную пшеницу использовать невыгодно. Все норм ничего прорывного. Ты ещё экспортом леса похвастайся.
stebinmaku 24 сентября 2018 | 09:51
Дак протянуть "невидимую руку рынка" - санкции экспортёру и импортёрам..
nehoroshiy 24 сентября 2018 | 09:54
Лшь-бы Трамп не пронюхал. Американцы глупые не знают, что самый полезный хлеб едим мы -из отрубей.
neyexo 24 сентября 2018 | 09:55
Было когда-то время, когда покупали зерно в США под их кредит.
Хотя и сейчас у нас не все сорта пшеницы растут
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 10:05
Это при том, что посевные площади в России на порядок ниже чем в США, а урожай на порядок выше чем в США.
Вот тебе бабушка и регион с рискованным земледелием! Работать нужно, а не сопли жевать, а амеры в этом очень ленивые.
unprejudiced 24 сентября 2018 | 10:08
Ждем ореха мельниковым, с их блогами что это поражение России
vvpv 24 сентября 2018 | 10:15
Какие идиоты пишут такие посты, Эхо, позор. Путают экспорт пшеницы и экспорт зерновых. 40 млн. тонн єто общий єкспорт зерновіх. По єтому показателю США - 80 млн и Украина
39, 4 тонны. Лидером Россия является только по пшенице, поскольку и США и Украина в своих общих обьемах экспортирует больше кукурузы. Но экспорт пшеницы из России это не 40 млн тонн, а много меньше. Ну а если взять производство зерновых на душу населения, то Россия уступает Украине в 2 раза.