Татьяна Голикова: У правительства нет планов существенно менять систему льгот
У правительства нет планов существенно менять систему льгот, однако вопрос об упорядочивании выплат актуален для регионов, — заявила РИА вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, система социальных выплат унаследовала многое из 90-ых годов, в частности – очень маленькие размеры пособий. В некоторых регионах еще есть пособия по 50 рублей в месяц, — добавила Голикова.
Комментарии13
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sergirusso 24 сентября 2018 | 09:34
‘Хочу обратить внимание — я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
danko1 24 сентября 2018 | 09:38
sergirusso: Когда этот гопник из грязи себя царем считает и множество дворцов и прочего для себя построил, чего нет ни в одно стране Мира, когда на его прихоти сотни миллиардов идут, а его приближенные воры за ним тянутся, то закономерно, что пособия для малоимущим - это мерзкая насмешка и унижение для людей.
Но рабы молчат и терпят бандитов во власти.
tvitov66 24 сентября 2018 | 09:51
danko1: У правительства нет планов ... а у нацЛидера спрашивали? В прошлом квартале у него не было планов изменять пенсионный возраст... Ему как вколют ботекса, так он сразу такая не постоянная - непостоянная!
romashka__ 24 сентября 2018 | 10:05
НАДО ОТМЕНИТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ.
А пенсии сделать такими, чтобы на них можно было жить и доживать
ВСЕМ российским пенсионерам. Довольно пичкать подачками москвичей.
Москва - не Россия. Думать надо о России и не цепляться за власть
б е з д е т н о й Голиковой. жене министра Крашенинникова.
lager23 24 сентября 2018 | 09:40
У кремлепутов вообще нет планов, им бы день простоять да ночь продержаться..
kompricikos 24 сентября 2018 | 09:48
lager23: ошибка-это у народа день прожить и ночь продержаться, а у них все обеспечено на 10 поколений
tvitov66 24 сентября 2018 | 09:54
kompricikos: и где это у них? В россиянских банках в рублях или в долларах на счетах подконтрольных ФРС США? Всё что у них есть, это содержимое обувных коробок ... и то может быть отнято на раз-два
kompricikos 24 сентября 2018 | 09:59
tvitov66: это у вас в обувной коробочке, правильно и отнимут на раз-два
wuwer 24 сентября 2018 | 09:48
))) А оно им надо? ..эти социальные льготы для народонаселения?
Тут, как говорится ...лишь бы себя не обделить...свой карман-то ближе
neyexo 24 сентября 2018 | 09:53
Красавица была, состарилась немного, очки стильные уже не спасают
i_c_e 24 сентября 2018 | 10:08
Конечно эти смешные пособия надо отменить. И ввести какое одно, не смешное, но, например, руководителю соответсвующего региона. Опять же оптимизируется финансовая система — это же сколько рабочего времени тратиться на переводы по 50 рублей десяткам тысяч человек?
А вообще мне интересно, Голикова впервые узнала о размере выплат и искренне думает что все получают те самые «средние» по стране и регионам зарплаты, пенсии, и пособия? То, что, простите за выражение «квартирные» при командировании за бюджетные деньги у нас в стране законодательно 12 руб./сут. её не удивляет?
nigilist1977 24 сентября 2018 | 10:08
Путибл@@и вообще за базаром-то следят? Или уже море по попу? "По ее словам, система социальных выплат унаследовала многое из 90-ых годов, в частности – очень маленькие размеры пособий" - поэтому ничего Правительство менять не будет. Так, что ли, получается? И это нормально? Плешивенький чекист растратил всё народное состояние на поддержку режима Асада, который сбивает российские самолёты. Естественно, чтобы что-то менять во внутренней политике, нужно полностью отказаться от путинской внешней, цель которой - только различные авантюры и аферы, способные привести чуть ли ни к Третьей Мировой.
urakirov 24 сентября 2018 | 10:20
Однако непонятно, что с её точки зрения существенно, а что несущественно.