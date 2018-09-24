Татьяна Голикова: У правительства нет планов существенно менять систему льгот

У правительства нет планов существенно менять систему льгот, однако вопрос об упорядочивании выплат актуален для регионов, — заявила РИА вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, система социальных выплат унаследовала многое из 90-ых годов, в частности – очень маленькие размеры пособий. В некоторых регионах еще есть пособия по 50 рублей в месяц, — добавила Голикова.