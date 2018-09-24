Женщина и 14-летняя девочка погибли на пожаре в подмосковных Мытищах
Женщина и 14-летняя девочка погибли на пожаре в подмосковных Мытищах, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь возгорания на складе превысила тысячу квадратных метров, пожар удалось ликвидировать только спустя 16 часов.
Комментарии1
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pravdatut 24 сентября 2018 | 10:12
Минимум информации. Почему женщина и девушка оказались на складе в выходные.?? Похоже они там жили и с похолоданием включили подогреватель ???