В Краснодаре против адвоката Беньяша возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти
В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в Фейсбуке написал защитник Алексей Аванесян. Беньяш приехал из Сочи в Краснодар накануне акции против пенсионной реформы 9 сентября, чтобы помочь тем, кого могли задержать. Самого Беньяша задержали во время митинга и затем избили в отделении полиции, — сообщает издание Медуза.
Комментарии2
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danko1 24 сентября 2018 | 09:33
Когда же будут уголовные дела возбуждать против полицаев-садистов, зверски избивающих мирных людей на разрешенных Конституцией акциях?
dekadik 24 сентября 2018 | 10:05
это норма...