В Краснодаре против адвоката Беньяша возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти

В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в Фейсбуке написал защитник Алексей Аванесян. Беньяш приехал из Сочи в Краснодар накануне акции против пенсионной реформы 9 сентября, чтобы помочь тем, кого могли задержать. Самого Беньяша задержали во время митинга и затем избили в отделении полиции, — сообщает издание Медуза.