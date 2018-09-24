В Москве на выходе из спецприемника задержали политика Алексея Навального
Как заявляют его соратники, задержанный сейчас находится в ОВД «Даниловский». На него оформляют административный протокол за нарушение при проведении митинга. О каком митинге идет речь – не уточняется. Навальному грозит новый арест.
Задержанному сразу после освобождения из-под ареста главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному по новому административному делу может грозить штраф или арест до 20 суток. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь А.Навального Кира Ярмыш.
«Алексей Навальный находится сейчас в Даниловском ОВД. Сегодня будет суд в Симоновском суде, но во сколько пока не известно», — сказала К.Ярмыш.
По ее словам, оппозиционеру вменяют статью 20.2 ч. 4 КоАП (действие или бездействие, повлекшее вред имуществу или ущерб здоровью человека в результате ч. 1 и 2 ст. 20), «то есть то, что Алексей организовал митинги и повлекло вред человеку или ущерб имуществу».
В то же время К.Ярмыш отметила, что протокол пока составлен не был, поэтому неясно, за какой именно митинг был задержан А.Навальный: 9 сентября или 28 января.
Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан разу же после того, как он вышел на свободу после 30 суток ареста.
Комментарии22
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old_skull 24 сентября 2018 | 09:32
Да лан врать. Просто кремлёвская мурзилка отпуск не догулял,сейчас ему ещё месячишко накинут и полетит к жене на курорт.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:33
ну то, что опять арестуют - это "к бабке не ходи" ... в противном случае не стали бы устраивать ЦИРК с задержанием на выходе из СИЗО ... а вот ЧЕМ ответит общественность - будем посмотреть ...
tvitov66 24 сентября 2018 | 09:38
johnbmw: Тут все как по маслу - в "успехах" во внешней политики виноваты евреи, а во внутренней Навальный
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:42
tvitov66: как-то так ...
tvitov66 24 сентября 2018 | 09:47
johnbmw: главное что наш Рафик нэФчём неуиноват
serge_moro 24 сентября 2018 | 09:48
johnbmw: Коротышка принялрешение дать Навальному 30 суток пожизненно
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 09:43
А чем реально возможно? Власть не оставила возможностей легального мирного протеста.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:33
old_skull: Завидуйте МОЛЧА!!!! просто Добрый совет ... а то уж больно Дурость ваша видна ... ,-((
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:38
old_skull: перечитайте, если УМЕЕТЕ конечно, то, что я написал вам выше ... может Поможет ...
old_skull 24 сентября 2018 | 09:42
johnbmw: ты эту бредятину пишешь сколько себя помню, по любому поводу. В вашей бригаде таких придурков через одного. Напечатают заранее комменты и шлепают их как кретины, лишь бы пару гривен заработать.
serge_moro 24 сентября 2018 | 09:44
old_skull: Видно Золотов постарался и убедил Коротышку,что Навальный на свободе очень опасен. Ведь,Золотов не оставляет никакого шанса человеку ,которого он публично вызвал на дуэль. Вся дуэль теперь будет проходить в тюрьме . Бандиты делают,что хотят
dekadik 24 сентября 2018 | 09:34
так ему эти сроки могут накручивать пожизненно..
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:36
могут ... и НАВЕРНЯКА такой текущая цель власти и является ...
hobbyt 24 сентября 2018 | 09:34
При всём моём неоднозначном отношении к Навальному - это перебор, господа властьпридержащие!
onlyya 24 сентября 2018 | 10:17
hobbyt:
Условный срок + многочисленные отсидки по статьям КоАП = реальный срок
gennady_77 24 сентября 2018 | 09:35
наверное подсознательно надеятся, что он подхватит-таки туберкулез или заточку в бок от соседа-ярого путиниста.
tvitov66 24 сентября 2018 | 09:44
gennady_77: в каком СИЗО водятся "яростные путинисты"? Они либо на диванах по 11-80 посты строчат, либо на персональных яхтах в Майямах и Монте-Карлах
blogterpili 24 сентября 2018 | 09:38
Трусливый путен, ты чего такой злой??
sam2018 24 сентября 2018 | 09:51
Надо стоять до самого конца. Другого не дано !
goshan31 24 сентября 2018 | 09:53
Чего сидим?
piterjanis 24 сентября 2018 | 10:02
goshan31: До первой звезды нельзя (с)
tks 24 сентября 2018 | 10:09
Путисты ввели похоже новое понятие: "преступление про запас". Это когда из одного состава вырастает сразу несколько. Ну, типа, как Ксеноморф.