В Москве на выходе из спецприемника задержали политика Алексея Навального

Как заявляют его соратники, задержанный сейчас находится в ОВД «Даниловский». На него оформляют административный протокол за нарушение при проведении митинга. О каком митинге идет речь – не уточняется. Навальному грозит новый арест.

Задержанному сразу после освобождения из-под ареста главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному по новому административному делу может грозить штраф или арест до 20 суток. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь А.Навального Кира Ярмыш.

«Алексей Навальный находится сейчас в Даниловском ОВД. Сегодня будет суд в Симоновском суде, но во сколько пока не известно», — сказала К.Ярмыш.

По ее словам, оппозиционеру вменяют статью 20.2 ч. 4 КоАП (действие или бездействие, повлекшее вред имуществу или ущерб здоровью человека в результате ч. 1 и 2 ст. 20), «то есть то, что Алексей организовал митинги и повлекло вред человеку или ущерб имуществу».

В то же время К.Ярмыш отметила, что протокол пока составлен не был, поэтому неясно, за какой именно митинг был задержан А.Навальный: 9 сентября или 28 января.

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан разу же после того, как он вышел на свободу после 30 суток ареста.