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09:03, 24 сентября 2018

Песков: Россия способна самостоятельно построить газопровод Северный поток – 2, если США введут санкции против проекта

«Россия способна самостоятельно построить газопровод «Северный поток – 2», если США введут санкции против проекта», — заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — сказал представитель Кремля. В июле сенатор-республиканец Джон Барассо подготовил законопроект о санкциях против российских экспортных трубопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Принятие закона может привести к выходу из проекта ряда западных компаний.

Комментарии

29

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semia 24 сентября 2018 | 09:07

Северный поток2 позволит обокрасть пенсионеров официально!

danko1 24 сентября 2018 | 09:09

semia: Не только.
Для этогшо планируют в банках доллары изъять у населения, а вместо них рубли напечатать, разогнав гиперинфляцию.

gonduras_on_colima 24 сентября 2018 | 09:16

Мы построим этот исключительно экономический проект, чего бы нам это не стоило, бугага.

danko1 24 сентября 2018 | 09:23

gonduras_on_colima: Уже около 3-х триллионов убытка Газпрома по официальным данным в виде закопанных в землю и море труб есть.
Но им по плечу и больше закопать. Всё равно их убытки население оплачивает, а доходы Миллера и прочих только растут.
И по-прежнему баба Маня будет сидеть без газа и без дров, на которые у неё денег при такой наглой власти.

vezdehod 24 сентября 2018 | 09:19

Откат нормальный...Россияне - Будьте готовы...Всегда готовы.

apels 24 сентября 2018 | 09:10

А из каких труб Россия самостояельно будет строить трубопровод Песков не уточнил? :)

midnightblues 24 сентября 2018 | 09:14

apels: А куда?? Никто не будет брать газ-смысл этого??

ugas 24 сентября 2018 | 09:44

midnightblues: Такая мелочь их не интересует. Им главное - деньги в свой карман положить, причем очень не маленькие.

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stopkran1969 24 сентября 2018 | 10:04

alexisgross_082018: да и это все хрен - куда его тянуть? Прям по центру Балтики кран к выбросить и заправлять в бидон?

keg 24 сентября 2018 | 09:23

apels: Тимченко и Ротенберги главные подрядчики "Газпрома".... и других самых значимых проектов в России.

rihard 24 сентября 2018 | 09:12

Россия способна выбрасывать деньги в любом направлении!

mamiluk 24 сентября 2018 | 09:13

Готовы построить любой ценой...это просто праздник какой-то ...режим готов делать "проклятому западу"...всё за просто так(!)...Ты их в дверь — они в окно!..."Ну возьмите...ну, примите нас в своё буржуинство!"

ugas 24 сентября 2018 | 09:46

mamiluk: Не они же будут эту цену оплачивать. Им только по карманам рассовать.

meteor1908 24 сентября 2018 | 09:15

Кто-нибудь из экономистов может на цифрах показать, почему эта труба жизненно необходима для страны и когда она окупится?

keg 24 сентября 2018 | 09:25

meteor1908: главное кому выделят деньги для очередного распила,а выгода для бюджета не цель....

ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 09:26

meteor1908: Да, пожалуйста, Валуев, Фетисов и Хоркина, например.

alexisgross_082018 24 сентября 2018 | 09:35

meteor1908: Главная цель - сделать Германию главным газораспределительным хабом в Европе. СП-2 в большей степени политический проект, чем экономический. А с учетом быстро сокращающихся запасов в Северном море - где-то в далеке маячит и экономическая целесообразность

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danmestari 24 сентября 2018 | 09:20

Смешно! А известно ли навке, что Россия даже хлеб испечь не может без оборудования "оттуда"?

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rktq 24 сентября 2018 | 09:20

Такими темпами, накладывания санкций, США сама окажется страной изгоем..

ruthenocene 24 сентября 2018 | 09:24

Правильно! И газ потом сами у себя купим!

i_c_e 24 сентября 2018 | 09:25

Вообще стыд потеряли. В открытую «Россия готова…». Это компания Газпром и её дочки, которые, вобще-то, не «Россия», и с народом никак не делится. Они вкладываются, они же прибыль получают. Понятно, что хозяевами являются Путин, Песков, и компания — но я, например, не хочу чтобы государственные (налоги) деньги на эту хрень выбрасывались. Пусть свои тратят. Полезней для экономики если пенсии/бюджетные ставки реально поднимут.
Представляю картинку — «Россия», разбрасывающая во все стороны трубопроводы, как спрут, в надежде, что кто-нибудь к какому из них «присосётся».

nehoroshiy 24 сентября 2018 | 09:31

Хотелось бы выслушать бизнесменов со стажем. Они бы стали продолжать строить при таком раскладе в частном порядке?

margosher 24 сентября 2018 | 09:32

Не понимаю. Мы за свой счёт будем прокладывать трубу соседям? Очень умно со стороны США обеспечить Европе бесплатный трубопровод.

piterrr 24 сентября 2018 | 09:33

выродок песков, да кто бы сомневался, что для сохранения своей неконституционной власти воров и убийц вы можете построить буквально всё- и этот сраный газопровод и концлагеря и всё новые и новые кладбища!

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cromwel 24 сентября 2018 | 09:34

Песков опять пургу несет: россия может только распилить и украсть. И еще мултяшными ракетами трясти

trans 24 сентября 2018 | 09:35

У Пескова жена талантливый бизнесмен, так что он знает как денежки поиметь. Она здорово раскрутила свой бизнес - ледовые шоу. Минобразования в этом году закупило 6851 билет на шоу Навки , потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.

Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.....

blogterpili 24 сентября 2018 | 09:35

Воровство процветает...

grishakras 24 сентября 2018 | 09:36

Смешно

wuwer 24 сентября 2018 | 09:45

))) Караул!!!! ..Хулиганы "зрения" (т.е. бабла) лишают!!!....

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