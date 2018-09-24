Песков: Россия способна самостоятельно построить газопровод Северный поток – 2, если США введут санкции против проекта

«Россия способна самостоятельно построить газопровод «Северный поток – 2», если США введут санкции против проекта», — заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — сказал представитель Кремля. В июле сенатор-республиканец Джон Барассо подготовил законопроект о санкциях против российских экспортных трубопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Принятие закона может привести к выходу из проекта ряда западных компаний.