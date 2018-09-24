Россиянам в возрасте до 20 лет могут запретить покупать алкоголь

Введение такой меры допустила вице-премьер Татьяна Голикова.

Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существует риск привыкания к алкоголю – рассказала агентству «РИА Новости» Татьяна Голикова. Дети просто губят свое здоровье – добавила вице-премьер по социальным вопросам. В качестве примера она привела опыт зарубежных стран, где алкоголь продают не с 18 лет, а с 20 или даже 21.

Повысить возрастную планку для покупателей спиртного в России могут в рамках национального проекта «Демография». Одна его часть касается здорового образа жизни – трезвости, спорту, правильному питанию. Результаты, которые касаются табака и алкоголя, пока, по словам Голиковой, правительство не устраивают.

По данным Минздрава, которые приводит ТАСС, смертность мужчин трудоспособного возраста в России чаще всего связана именно с употреблением спиртного.

Сегодня в Минздраве также выступили против возвращения рекламы крепкого алкоголя на телевидение.