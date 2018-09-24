Россиянам в возрасте до 20 лет могут запретить покупать алкоголь
Введение такой меры допустила вице-премьер Татьяна Голикова.
Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существует риск привыкания к алкоголю – рассказала агентству «РИА Новости» Татьяна Голикова. Дети просто губят свое здоровье – добавила вице-премьер по социальным вопросам. В качестве примера она привела опыт зарубежных стран, где алкоголь продают не с 18 лет, а с 20 или даже 21.
Повысить возрастную планку для покупателей спиртного в России могут в рамках национального проекта «Демография». Одна его часть касается здорового образа жизни – трезвости, спорту, правильному питанию. Результаты, которые касаются табака и алкоголя, пока, по словам Голиковой, правительство не устраивают.
По данным Минздрава, которые приводит ТАСС, смертность мужчин трудоспособного возраста в России чаще всего связана именно с употреблением спиртного.
Сегодня в Минздраве также выступили против возвращения рекламы крепкого алкоголя на телевидение.
Комментарии18
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post_v 24 сентября 2018 | 09:05
сейчас Голикова с Недимоном еще скажут, что будет запрещено призывать в армию россиян моложе 20 лет
вот это будет удар для Шойгу....
polsan 24 сентября 2018 | 09:12
Не самый плохой закон, правда и то что выполняться он на деле не будет!
keg 24 сентября 2018 | 09:14
правильно....нечего ханку жрать....18 лет - "под ружьё" и в Сирию или ещё куда,прославлять величие нашего царя....
velbkeirf1 24 сентября 2018 | 09:17
Лили на землю воду —
Нету колосьев. Чудо!
Мне вчера дали свободу —
Что я с ней делать буду?!
malkav 24 сентября 2018 | 09:18
Т.е. в армию идти с 18 и дохнуть за интересы воров, назвавших себя Родиной - норм, а купить вина на стол только с 21..
pionerka Зинаида Сацкая 24 сентября 2018 | 09:19
В прогнившей Пиндосии нельзя до 21 года. Как они, несчастные, живут?
viktorova 24 сентября 2018 | 09:25
pionerka: в Великобритании официально разрешено употреблять алкоголь с 16 лет
novo 24 сентября 2018 | 09:25
могут *ля! давно должны запретить до 21
iskateli 24 сентября 2018 | 09:26
Покупать или употреблять? Две большие разницы. Первая не выполнима в принципе. Вторая может быть частично выполнена парой лет общего режима, но тогда в армии будет демографический провал.
ugas 24 сентября 2018 | 09:31
iskateli: Между нашей армией и тюрьмой большой разницы нет. Но после тюрьмы все же есть шанс остаться в живых.
ugas 24 сентября 2018 | 09:29
И, как всегда, сразу кивают на зарубежный опыт наших врагов.
xuato 24 сентября 2018 | 09:29
С какого возраста вкладывает государство в ладонь оружие с такого гражданин должен иметь все права в том числе и на алкоголь.
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 09:30
Обама, успокойся!
Пили, пьём и пить будем!
За Духовность!
zenit_chempion 24 сентября 2018 | 09:33
В армию можно, а алкоголь покупать нельзя? Бред.
woodworld 24 сентября 2018 | 09:36
Какие то проблемы сейчас для 16ти летних купить выпить?
dekadik 24 сентября 2018 | 09:36
и хто паспорт будет проверять когда молодежь в 20 лет уже выглядит как в 35 ....
vata_putya 24 сентября 2018 | 09:43
в армию тоже после 20 ? для здоровья тоже вредно
mews Михаил Степанцов 24 сентября 2018 | 09:43
Многие пишут про армию. Не только в армии дело.
С 18 лет человек считается взрослым. Имеет право сам решать, где учиться, на ком жениться, как жить и как умереть. Может, например, создать фирму и от него будет зависеть благополучие сотрудников. Может стать депутатом и (в нашей ситуации формально, конечно) принимать решения о направлении развития страны.
А вот решить, какой из официально разрешенных к продаже напитков пить - не моги.
Да, видел я в вузах таких дяденек и тетенек, которые студентов до последнего курса "детишками" именовали. У этих уж свои детишки есть, кто-то создал прибыльный стартап, кто-то устроился на неплохую работу (стажер с гарантией оформления на должность после получения диплома) - а для тех это все деточки малые неразумные. За которыми присмотр нужен.
Инфантилизация страны - угроза посерьезней коррупции. Взяточника можно поймать за руку. А этих сюсюкающих за что ловить?