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09:03, 24 сентября 2018

Россиянам в возрасте до 20 лет могут запретить покупать алкоголь

Введение такой меры допустила вице-премьер Татьяна Голикова.

Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существует риск привыкания к алкоголю – рассказала агентству «РИА Новости» Татьяна Голикова. Дети просто губят свое здоровье – добавила вице-премьер по социальным вопросам. В качестве примера она привела опыт зарубежных стран, где алкоголь продают не с 18 лет, а с 20 или даже 21.

Повысить возрастную планку для покупателей спиртного в России могут в рамках национального проекта «Демография». Одна его часть касается здорового образа жизни – трезвости, спорту, правильному питанию. Результаты, которые касаются табака и алкоголя, пока, по словам Голиковой, правительство не устраивают.

По данным Минздрава, которые приводит ТАСС, смертность мужчин трудоспособного возраста в России чаще всего связана именно с употреблением спиртного.

Сегодня в Минздраве также выступили против возвращения рекламы крепкого алкоголя на телевидение.

Комментарии

18

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post_v 24 сентября 2018 | 09:05

сейчас Голикова с Недимоном еще скажут, что будет запрещено призывать в армию россиян моложе 20 лет

вот это будет удар для Шойгу....

polsan 24 сентября 2018 | 09:12

Не самый плохой закон, правда и то что выполняться он на деле не будет!

keg 24 сентября 2018 | 09:14

правильно....нечего ханку жрать....18 лет - "под ружьё" и в Сирию или ещё куда,прославлять величие нашего царя....

velbkeirf1 24 сентября 2018 | 09:17

Лили на землю воду —
Нету колосьев. Чудо!
Мне вчера дали свободу —
Что я с ней делать буду?!

malkav 24 сентября 2018 | 09:18

Т.е. в армию идти с 18 и дохнуть за интересы воров, назвавших себя Родиной - норм, а купить вина на стол только с 21..

pionerka Зинаида Сацкая 24 сентября 2018 | 09:19

В прогнившей Пиндосии нельзя до 21 года. Как они, несчастные, живут?

viktorova 24 сентября 2018 | 09:25

pionerka: в Великобритании официально разрешено употреблять алкоголь с 16 лет

novo 24 сентября 2018 | 09:25

могут *ля! давно должны запретить до 21

iskateli 24 сентября 2018 | 09:26

Покупать или употреблять? Две большие разницы. Первая не выполнима в принципе. Вторая может быть частично выполнена парой лет общего режима, но тогда в армии будет демографический провал.

ugas 24 сентября 2018 | 09:31

iskateli: Между нашей армией и тюрьмой большой разницы нет. Но после тюрьмы все же есть шанс остаться в живых.

ugas 24 сентября 2018 | 09:29

И, как всегда, сразу кивают на зарубежный опыт наших врагов.

xuato 24 сентября 2018 | 09:29

С какого возраста вкладывает государство в ладонь оружие с такого гражданин должен иметь все права в том числе и на алкоголь.

vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 09:30

Обама, успокойся!
Пили, пьём и пить будем!
За Духовность!

zenit_chempion 24 сентября 2018 | 09:33

В армию можно, а алкоголь покупать нельзя? Бред.

woodworld 24 сентября 2018 | 09:36

Какие то проблемы сейчас для 16ти летних купить выпить?

dekadik 24 сентября 2018 | 09:36

и хто паспорт будет проверять когда молодежь в 20 лет уже выглядит как в 35 ....

vata_putya 24 сентября 2018 | 09:43

в армию тоже после 20 ? для здоровья тоже вредно

mews Михаил Степанцов 24 сентября 2018 | 09:43

Многие пишут про армию. Не только в армии дело.
С 18 лет человек считается взрослым. Имеет право сам решать, где учиться, на ком жениться, как жить и как умереть. Может, например, создать фирму и от него будет зависеть благополучие сотрудников. Может стать депутатом и (в нашей ситуации формально, конечно) принимать решения о направлении развития страны.
А вот решить, какой из официально разрешенных к продаже напитков пить - не моги.

Да, видел я в вузах таких дяденек и тетенек, которые студентов до последнего курса "детишками" именовали. У этих уж свои детишки есть, кто-то создал прибыльный стартап, кто-то устроился на неплохую работу (стажер с гарантией оформления на должность после получения диплома) - а для тех это все деточки малые неразумные. За которыми присмотр нужен.

Инфантилизация страны - угроза посерьезней коррупции. Взяточника можно поймать за руку. А этих сюсюкающих за что ловить?

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