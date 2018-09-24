Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт признал итоги второго тура выборов главы Хабаровского края

«Выборы прошли в конкурентной борьбе. Жители региона высказали свое мнение, и я признаю их выбор», — сказал кандидат. Новым губернатором избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он набрал почти 70% голосов.

Фургал заявил о готовности работать со своим соперником-единороссом.

На выборах в Хабаровском крае не выявлено нарушений, которые могли бы поставить под сомнения результаты голосования, — об этом сказала глава ЦИКа Элла Памфилова.

Во Владимирской области на губернаторских выборах победил другой кандидат от ЛДПР – Владимир Сипягин. Он набрал 57% голосов.