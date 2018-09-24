Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт признал итоги второго тура выборов главы Хабаровского края
«Выборы прошли в конкурентной борьбе. Жители региона высказали свое мнение, и я признаю их выбор», — сказал кандидат. Новым губернатором избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он набрал почти 70% голосов.
Фургал заявил о готовности работать со своим соперником-единороссом.
На выборах в Хабаровском крае не выявлено нарушений, которые могли бы поставить под сомнения результаты голосования, — об этом сказала глава ЦИКа Элла Памфилова.
Во Владимирской области на губернаторских выборах победил другой кандидат от ЛДПР – Владимир Сипягин. Он набрал 57% голосов.
Комментарии1
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cromwel 24 сентября 2018 | 09:31
Какой- то Шпрот обосрался, в нам уже все уши прожужжали. Да и хрен с ним. Можно подумать что с ним или с другим что то лучше стане.