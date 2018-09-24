Алексея Навального арестовали на выходе из спецприемника
Политика Алексея Навального арестовали на выходе из спецприемника. Сейчас он ожидает суда, — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
По этому пункту статьи Алексея Навального обвиняют впервые.
Комментарии33
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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:02
задумка власти Проста - "замучить" "кратковременными" арестами ... ЧТО из этого выйдет - будем посмотреть ...
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 09:06
Да эта задумка давно реализуется- вот правда, ничего из этого не получается у власти. С Навальным на свободе и Навальным под арестом власть теряет голоса и проигрывает выборы.
sidi_pishi 24 сентября 2018 | 09:08
johnbmw: Посмотри, только отойди подальше, а то заразишься.
alexsokoll 24 сентября 2018 | 09:26
johnbmw: задумка власти Проста - "замучить" "кратковременными" арестами ...
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Сказал алкаш, 22й раз разбивший стекло магазина....
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:28
alexsokoll: это вы о себе? а что ТАК не скромно????
alexsokoll 24 сентября 2018 | 09:42
johnbmw:
САМ ДУРАК, как предел интеллектуальных усилиц типичного дурачка из секты верующих карнавального.
:))))
danko1 24 сентября 2018 | 09:03
Кремль и Путин лично всему Миру показывают, что власть в России не только в руках бандитов и преступников, но и трусов подлых.
В очередной раз эти идиоты себя на посмешище выставили.
danko1 24 сентября 2018 | 09:13
johnbmw: Я имела в виду на мировое посмешище.
Да и думающих людей, когда дело касается личных кошельков и пенсий, стало больше.
Ну а вдруг судья откажется преступный приговор выносить и не выполнит указание Кремля?
Должны судьи начинать задумываться, что творя беззаконие, они потом за него ответят по закону. И ссылки на то, что волю Кремля выполняли, не помогут.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:18
danko1: окружающий мир по пу, которому верят пресловутые 76%, есть - орда врагов встающей с колен России ... так что ЧТО они там себе думают большинство россиян НЕ интересует ...
danko1 24 сентября 2018 | 09:29
johnbmw: Не согласна. Убольшинства россиян глаза открылись, что показало протестное голосование на выборах против кандидатов, которых Путин поддерживал.
Это было голосование именно против Путина и его политики, а не за выдвиженцев филиала ЕР ЛДПР, которые также будут волю Кремля выполнять.
alexsokoll 24 сентября 2018 | 09:29
johnbmw: перед людьми не стесняющимися Самостоятельно ДУМАТЬ ...
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Это про школоту, просматривабщую лживые высеры навального???
:)))))
Самостоятельнодумающие легко находят ложь в лживых расследованиях
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:34
alexsokoll: ПРИМЕРЫ в студию! на БИС!!!
alexsokoll 24 сентября 2018 | 09:36
johnbmw:
Зарплата Сечина.
Фееричное фуфло от навального.
:))))
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 09:40
alexsokoll: а поконкретнее?
alexsokoll 24 сентября 2018 | 09:44
johnbmw:
В гугле забанили?
Карнавальный натрепал в очередном расследовании, что у Сечина 5 млн рублей в день зарплата.
sagen 24 сентября 2018 | 09:53
alexsokoll: А у него в час? Ну бывает, ошибешься на таких миллиардерах. Но в данном случае, думаю, Золотов подсуетился, чтобы дуэль отменить.
alexsokoll 24 сентября 2018 | 09:49
johnbmw:
Сразу видно САМОСТОЯТЕЛЬНО думающего - найти расследование в интернете самостоятельно не по силам
:)))))
stopkran1969 24 сентября 2018 | 09:54
alexsokoll: за твои 11.80 и думать не недо, да, хордовое?
mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 09:04
Политическая конкуренция: один бессменно сидит в кремле, а его конкурент - в тюрьме.
stebinmaku 24 сентября 2018 | 09:04
Входит, выходит, и снова входит - замечательно выходит..
drgonish 24 сентября 2018 | 09:19
aleks50:
А зачем с ним бороться, если он помогает власти, сливая народный протест, выводя полезных интеллектуалов на несогласованные митинги? Я бы ему еще и приплачивал.
ugas 24 сентября 2018 | 09:26
drgonish: Так приплачивай, что тебя удерживает?
raffal 24 сентября 2018 | 09:27
drgonish...:на несогласованные митинги
________
Нет понятия "согласование" в федеральном Законе о митингах, пикетах и демонстрациях, а есть УВЕДОМЛЕНИЕ.
Вы не только юридически безграмотный юзер, но и послушный холуй преступной власти.
alexsokoll 24 сентября 2018 | 09:39
raffal:
Шиз, тебе какое дело до России?
Какое уведомление????
Я у тебя в квартире могу митинг устроить, юридически подкованный?
:))))
markm 24 сентября 2018 | 09:43
raffal: не бреши, в части 3 статьи 12 есть
chapter_2 24 сентября 2018 | 09:12
Слава борцам с самодержавием!
kara 24 сентября 2018 | 09:24
chapter_2: плюсую!
нужно власти не мелочиться и дать уже реальный срок, пока "Адольфик" не вырос в "Адольфа"
jabadiah 24 сентября 2018 | 09:23
Наверное Золотов решил не рисковать.... )))
putnykada 24 сентября 2018 | 09:25
Дебилозавр в фуражке,видимо,решил вести " дуэль" именно таким образом. не власть,а посмешище.Точнее,позорище.
lager23 24 сентября 2018 | 09:28
Путенская полоумная химера в действии...
Скоро она будет жрать всё подряд, пока не доберётся до самих кремлядей, и поделом им!
blindpew_33 24 сентября 2018 | 09:33
Вот она, значит, какая сатисфакция...
yurhip 24 сентября 2018 | 09:43
Похоже, Золотов испугался, что Навальный и в самом деле примет вызов.
dekadik 24 сентября 2018 | 09:47
Надо было не выходить, а оставаться там..