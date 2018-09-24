Предвыборный штаб кандидатов в губернаторы Хабаровского края Шпорта подал 19 жалоб в краевую избирательную комиссию

Предвыборный штаб кандидатов в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта подал 19 жалоб в краевую избирательную комиссию. Штаб его соперника Сергея Фургала – 10. Все они касаются нарушений на выборах. Напомню, кандидат от ЛДПР победил на выборах губернатора Хабаровского края – он набрал почти 70% голосов. Еще один представитель ЛДПР Владимир Сипягин выиграл губернаторские выборы во Владимирской области.