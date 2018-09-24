Россия после крушения Ил-20 может поставить в Сирию системы ПВО С300, которые ограничат действия израильской авиации
Россия после крушения Ил-20 может поставить в Сирию системы ПВО С300, которые ограничат действия израильской авиации, — сообщает газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на высокопоставленный военный источник. По данным газеты, Россия может перебросить в Сирию батарею С300. Как говорят в Минобороны, для того, чтобы подготовить сирийцев для эксплуатации систем, потребуется три месяца.
Комментарии6
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traxau_okurka 24 сентября 2018 | 08:48
По поводу меткого выстрела своих по своим могу только сказать:
долбоёбу враг не нужен, поскольку сам себе он лютый враг.
kuxxxku 24 сентября 2018 | 08:49
За три месяца из обезьяны сделать человека...? Да вы оптимисты...
kunst54 24 сентября 2018 | 08:49
Услуга террористической Хезболле. К чему и стремились. Помогать мерзавцам - добрая совковая традиция.
trans 24 сентября 2018 | 08:50
Россия может перебросить в Сирию батарею С300. Как говорят в Минобороны, для того, чтобы подготовить сирийцев для эксплуатации систем, потребуется три месяца.
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Ну да, одних уже подготовили....
ostapba 24 сентября 2018 | 08:51
А Лугандонии требовалось два дня.
Чик.. и Боинга нет ..
Даже..
rihard 24 сентября 2018 | 08:52
Идиоты!