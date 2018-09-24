Россия после крушения Ил-20 может поставить в Сирию системы ПВО С300, которые ограничат действия израильской авиации, — сообщает газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на высокопоставленный военный источник. По данным газеты, Россия может перебросить в Сирию батарею С300. Как говорят в Минобороны, для того, чтобы подготовить сирийцев для эксплуатации систем, потребуется три месяца.