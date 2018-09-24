Ломоносовский районный суд Ленинградской области отклонил иск о пыточных условиях содержания в СИЗО Юлия Бояршинова

Ломоносовский районный суд Ленинградской области отклонил иск о пыточных условиях содержания в СИЗО петербуржца Юлия Бояршинова – одного из фигурантов дела «Сети», которую ФСБ считает террористическим сообществом. После отказа давать показания Бояршинова перевели в барак, где содержались 150 подследственных по статьям о насильственных преступлениях, — сообщает Коммерсант. Защита направит в Европейский суд по правам человека жалобу на угрозу жизни и здоровью истца, а также на бесчеловечное обращение, запрещенное конституцией и европейской конвенцией.