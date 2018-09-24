Полиция задержала главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сразу после того, как он вышел на свободу, отбыв 30 суток административного ареста. Навального задержали на выходе из спецприемника, открыли дверь и тут же провели в автобус. Сейчас политик находится в ОВД «Даниловский», — сообщил в Твиттере его соратник Леонид Волков. По его данным, против Навального возбуждено новое административное дело – нарушение при проведении митинга, которое повлекло вред здоровью человека.