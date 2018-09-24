Полиция задержала главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сразу после того, как он вышел на свободу
Полиция задержала главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сразу после того, как он вышел на свободу, отбыв 30 суток административного ареста. Навального задержали на выходе из спецприемника, открыли дверь и тут же провели в автобус. Сейчас политик находится в ОВД «Даниловский», — сообщил в Твиттере его соратник Леонид Волков. По его данным, против Навального возбуждено новое административное дело – нарушение при проведении митинга, которое повлекло вред здоровью человека.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kunst54 24 сентября 2018 | 08:47
Сатисфакция, как и было сказано.
traxau_okurka 24 сентября 2018 | 08:52
kunst54: Я не сторонник Лёхи, но власть воров прям делают ему рекламу.
viktorova 24 сентября 2018 | 08:48
Золотов гадит.
kara 24 сентября 2018 | 08:49
да и хрен с ним,с Навальным. хайпа не надолго хватило.
u237 24 сентября 2018 | 08:51
Как колбасит власть от Навального,прям как нечистую силу. Путин и то эту фамилию не выговаривает, скулы сводит и произносит Саакашвили, Саакашвили
nitinol 24 сентября 2018 | 08:51
Мафия наносит ответный удар...
johnywalker 24 сентября 2018 | 08:52
Стыдобище...