В Северной Осетии задержаны подозреваемые в хищении более трех миллионов рублей из Пенсионного фонда
Мошенники незаконно формировали пенсионные дела умерших людей, начисляя им пенсии, — рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, возбуждено 6 уголовных дел о мошенничестве.
Комментарии4
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democ 24 сентября 2018 | 08:37
И "Мёртвые души" Гоголя актуальны в России до сих пор.
sim202_ 24 сентября 2018 | 08:41
Ишь, жулики!
Хотели г-на Дроздова без новых часов оставить !!??
sim202_ 24 сентября 2018 | 08:41
Ишь, жулики!
Хотели г-на Дроздова без новых часов оставить !!??
perectukin 24 сентября 2018 | 08:46
Ну хоть кто то пенсии получит, а не только Кремлежулики.