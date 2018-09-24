В Госдуму внесен законопроект о запрете работать водителями лицам с иностранными правами
Сейчас в законе предусмотрено исключение для граждан Киргизии, Белоруссии и стран, где русский язык признан официальным, — сообщает «Российская газета».
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Сейчас в законе предусмотрено исключение для граждан Киргизии, Белоруссии и стран, где русский язык признан официальным, — сообщает «Российская газета».
Комментарии2
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sergeev67 24 сентября 2018 | 08:40
Как официальное признание русского языка в другом государстве связано с безопасностью вождения в России?
ulagai 24 сентября 2018 | 08:51
Давно пора ограничить туземных "водителей".Сколько машин они переколотили.