Управление делами президента признало факт срыва сроков масштабного строительства судебного квартала в Петербурге

Управление делами президента признало факт срыва сроков масштабного строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге с резиденцией Верховного суда. Ведомство за 2 года не смогло освоить выделенные ей из бюджета 22 миллиарда рублей и перебросили их на 2021-ый год, когда по плану Верховный суд должен был переехать в Санкт-Петербург, — пишет «КоммерсантЪ».