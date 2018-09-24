Управление делами президента признало факт срыва сроков масштабного строительства судебного квартала в Петербурге
Управление делами президента признало факт срыва сроков масштабного строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге с резиденцией Верховного суда. Ведомство за 2 года не смогло освоить выделенные ей из бюджета 22 миллиарда рублей и перебросили их на 2021-ый год, когда по плану Верховный суд должен был переехать в Санкт-Петербург, — пишет «КоммерсантЪ».
Комментарии1
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eternity88 24 сентября 2018 | 08:36
"не успели освоить..."
Украсть не успели