Государство в 2019 году в 11 раз увеличит субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для бизнеса

Государство в будущем году в 11 раз увеличит субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019-ый и последующие годы, с которым ознакомился РБК. Финансирование будет осуществляться через Новый фонд развития, который начнет функционировать с 2019-ого года.